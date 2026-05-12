電動車集體曬太陽？一換一運署申請積壓　2000新車或拖兩月始交車

【電動車／一換一補貼】電動私家車首次登記稅優惠（電動車「一換一」補貼）3月31日屆滿後不再繼續，大批市民趕坐尾班車下，電動車首次登記數字過去兩個月分別飆升至9,150輛及8,078輛，按年增271%及285%。



惟運輸署至4月底尚有未完成積壓的申請，其中15%申請料至本月中旬始完成，因此至今日（12日）仍有不少市民因運輸署尚未出牌，但舊車已在「一換一」報銷，陷入無車代步的困境。亦有車行稱因人手有限，或至月底才能把新車交付車主，即有關車主可能被「拖車」長達兩個月。



根據運輸署電動車首次登記資料顯示，上月最大贏家為廣汽埃安GAC，其代理商黃毅力表示，早已在3月份做好準備，包括增聘員工、增加辦公室及租用更多停車場存放車輛，務求運輸署出牌後兩周安排交車，而截至4月1日至5月11日，公司共交付767輛車，他形容是個挑戰。



財政司司長陳茂波2026年2月25日公布《財政預算案2026》，3月31日期限屆滿的電動車「一換一」稅務寬免不再續期。（資料圖片／鄭子峰攝）

電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，3月31日屆滿後不再繼續，大批市民趕赴車行「坐尾班車」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

電動車首次登記數字4月份8078輛 按年升285%

根據運輸署資料，由2025年1月至今，電動車首次登記數字長期維持4,000輛以下，只有去年12月突然飆升至5,156輛，全年每月平均數量為3,129輛，直至今年2月25日《財政預算案》公布電動車「一換一」不再繼續，其後3月及4月分別飆升至9,150輛及8,078輛，按年升271%及285%。

GAC首次同時擊敗Tesla及BYD 近1600輛奪4月電動車冠軍

今年4月新登記電動車名單顯示，廣汽埃安GAC各款電動車共佔1,596輛，「歷史性」首次同時擊敗特斯拉Tesla及比亞迪BYD，登上月榜單首位。代理商黃毅力表示，今年3月及4月登記量近1.8萬輛，已相當於去年的一半，因此理解運輸署處理文件的時間有所延誤，預計不少市民或要等待至6月才能取得新車。

資深電動車代理商黃毅力。（資料圖片／黃寶瑩攝）

廣汽埃安GAC代理商黃毅力︰早已做好交車準備 4月至今交767輛車

黃毅力透露，其集團早已預見問題發生，在3月份做好準備，包括擴充員工至100多人、增加辦公室及租用更多停車場存放車輛，上月因而順利向顧客交付約500輛車，而本月截至11日則交付267輛車，幾乎所有同事都在處理交車事宜，形容確實是一個挑戰。

總之運輸署只要畀到牌簿（車輛登記文件）我哋，我哋盡量希望兩個禮拜安排交車。 資深電動車代理商黃毅力

黃毅力為應付同一時間向大批顧客交車，早已做好準備，租用更多停車場存放車輛。（毅力提供圖片）

黃毅力為應付同一時間向大批顧客交車，早已做好準備，租用更多停車場存放車輛。（毅力提供圖片）

BYD︰整體市場申請量超出預期 已建立專項跟進機制

另一方面，比亞迪BYD上周三（6日）曾在社交平台公布，因整體市場申請量超出預期，運輸署審核工作仍在有序進行，導致部份客戶的出牌手續尚未完成，公司已建立專項跟進機制，持續與相關部門溝通跟進審批進度。

比亞迪BYD又指，一旦申請審批完成及辦妥出牌手續，銷售顧問將第一時間聯繫客戶，安排取車及交車等相關事宜，如顧客需查詢個人申請進度，可直接聯繫專屬銷售顧問。

比亞迪BYD上周公布已建立專項跟進機制，持續與相關部門溝通跟進審批進度。（BYD Hong Kong圖片）

運輸署︰已加派人手及延長工作時間 截至4月底已處理85%申請

運輸署上周曾公布，今年3月接獲約1.35萬宗「一換一」申請，較過去每月平均增加超過3倍，已即時加派大量人手及延長工作時間，按收到申請的先後次序處理，並嚴謹核實申請，確保謹慎使用公帑。截至4月底，已處理當中約85%申請，其餘主要在3月下旬遞交的申請，預計本月中陸續完成處理。

運輸署公布，截至4月底，已處理當中約85%申請。（資料圖片）

4月前的合資格申請均有首次登記稅寬減

運輸署強調，所有在3月31日或之前收到的合資格申請，仍可享有首次登記稅寬減，如申請獲批，將交由分銷或進口商安排完成車輛首次登記手續。市民如有查詢可致電（1823）或運輸署香港牌照事務處（2804 2637）。