鍾景輝逝世｜曾獲銀紫荊星章　回顧《尋找他鄉的故事》與劇藝貢獻

戲劇大師鍾景輝今早（3日）睡夢中離世，享年89歲，人稱「King Sir」的鍾景輝2013年在特區政府授勳名單中出現，獲頒銀紫荊星章，當時的嘉許語讚揚鍾景輝畢生致力促進香港的劇藝發展，表現卓越，而憑着豐富經驗和專業知識，鍾景輝博士就戲劇節目事宜方面，為政府提供了不少寶貴意見，貢獻良多。



當年23位獲授銀紫荊星章人士，包括現任立法會議員梁美芬、前社福界立法會議員狄志遠及三屆亞運金牌得主、「亞洲車神」黃金寶等等。King Sir 一生奉獻給舞台與銀幕，桃李滿門，一文回顧他對香港藝術發展的貢獻，除了聲演《尋找他鄉的故事》一道獨特的聲線與語調，他為香港藝術發展還有更多。



鍾景輝為亞洲電視經典紀錄片系列《尋找他鄉的故事》擔任旁白，其充滿人文關懷與磁性的聲線街知巷聞。(網上截圖)

鍾景輝是誰？

1937年生於泰國的鍾景輝一家為泰國華僑，出生兩個月後隨家人搬到香港灣仔舊樓定居曾在香港就讀一所天台幼稚園，大約4歲因香港日據時期乘坐火車到上海、南京、安徽蚌埠三地避難。1947年由上海重返香港生活，因父親與培正校方的關係良好而插班入讀香港培正小學五年級，後畢業於香港培正中學，在校讀中六時曾經成為當年校際陸運會全場總冠軍。

鍾景輝與香港演藝學院有什麼關係？

鍾景輝是香港資深舞台劇演員和導演、戲劇教育家、電視製作人、電視劇演員及電視節目主持更曾擔任香港演藝學院戲劇學院的創院院長長達十八年。2001年教學退休後，隨即擔任香港演藝學院戲劇學院顧問，繼續為學院發展提供寶貴意見

2011年，香港演藝學院向他頒授榮譽戲劇博士時的讚辭提及，鍾景輝的履歷已列入《中國大百科全書》、《中外名人辭典》、《中國專家名人辭典》、《世界名人錄》（新世紀卷）、《香港名人錄》、《香港特區名人錄》、《中國人才世紀獻辭》。

鍾景輝在舞台劇發展有什麼貢獻？

鍾景輝首倡以廣東話演出荒誕劇及百老匯音樂劇，曾八度獲得香港舞台劇獎的最佳男主角獎及四度獲得最佳導演獎，並為香港戲劇協會的創辦人及曾擔任會長。

鍾景輝著名的導演作品包括《夢斷城西》、《蝦碌戲班》、《劍雪浮生》、《天之驕子》、《長河之末》、《明月明年何處看》等。

鍾景輝主要演出作品包括《瘋癲皇帝》、《推銷員之死》、《莫扎特之死》、《金池塘》、《風雨守衣箱》、《瘋狂夜宴搞偷情》、《承受清風》、《不期而遇的男人》、《相約星期二》、《謀殺遊戲》、《李察三世》、《球會風雲》、《陽光小子》等。鍾博士於2001年教學退休後，隨即擔任香港演藝學院戲劇學院顧問，繼續為學院發展提供寶貴意見。

鍾景輝因何獲頒銀紫荊星章？

2013年政府公布授勳名單的嘉許語讚揚鍾景輝畢生致力促進香港的劇藝發展，表現卓越，而憑着豐富經驗和專業知識，鍾景輝博士就戲劇節目事宜方面，為政府提供了不少寶貴意見，貢獻良多。

鍾景輝與劇藝有關的公職有什麼？

鍾景輝曾任香港戲劇協會會長，香港話劇團藝術顧問、中國話劇藝術研究會常務理事、中國戲劇家協會主席團顧問、香港民政事務局表演藝術委員會委員、康文署演藝小組成員，赫墾坊劇團董事長，香港藝術發展局戲劇藝術顧問。

鍾景輝在《賭神3少年賭神》中飾演高進的師父勒能。（《賭神3少年賭神》影片截圖）

鍾景輝在《尋找他鄉的故事》有何獨特之處？

電視方面，鍾景輝擔任旁白的紀錄片節目《尋找他鄉的故事》系列廣為世界各地華人所知。這部經典紀錄片當年風靡全港，而 King Sir 那獨一無二、極具磁性的旁白，正是這檔節目的靈魂所在。他的聲音沉穩、厚重，不帶一絲刻意的煽情，卻在不疾不徐的語調中，將漂泊在世界各地的華人血淚、孤單與堅韌，娓娓道來：「在異鄉的土地上，他們用汗水寫下自己的故事……」

鍾景輝亦曾參與多套電視劇演出：《Loving You我愛你2》、《甜孫爺爺》、《高朋滿座》、《火舞黃沙》、《匯通天下》、《樓住有情人》、《鐵嘴銀牙》、《建築有情天》、《有營煮婦》、《鐵馬尋橋》、《仁心解碼》、《Only You只有您》等。其他節目主持包括《2003年中華狀元紅》、《清宮秘檔》、《匯通天下之精心鑄造》、《再說長江》。此外，亦不時在電影中演出，作品包括《最愛》、《虎度門》、《源來是愛》、《大三元》、《賭神3之少年賭神》、《算死草》、《黑俠》等。