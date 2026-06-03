翁金驊體罰風波｜北角桂華山中學無限期暫停籃球隊總教練職務

小西灣漢華中學前籃球隊教練翁金驊強迫學生自行掌摑影片近日在網上流傳，影片曝光後，校方昨（2日）暫停其職務。翁金驊同時是北角中華基督教會桂華山中學籃球隊總教練，該校校長黃仲良今日（3日）確認，昨早得悉有關事件後，法團校董會同意即時暫停翁金驊在該校的職務，直至另行通知。



片段中一名籃球隊學生被翁金驊強逼自摑。（Threads影片截圖）

北角桂華山中學。

該段短片中，翁金驊先將男生手上的外套丟到地上，隨即捉起男生左手自行拍打臉部數次。之後，翁金驊一直捉着學生的手，再迫其大力自摑至少三下。在翁金驊放手之後，男生還主動自摑多一次，然後把雙手放在身後，續聽取教練說話。

前漢華中學籃球隊教練翁金驊。（資料圖片／任祉羲攝）

涉事學校漢華中學昨日（2日）發家長信稱「校方已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫」，指事件發生在2023/24學年。翁金驊同日下午於社交媒體向該名中學生致歉，稱任何情況下都不應以此方式責罰同學，會深刻反省，絕不會重蹈覆轍。

據了解，涉事學生當日遲到，他和家長也認為翁金驊此舉屬紀律教育，表明拒絕報警，也不會錄口供。涉事男生現已是中四學生，仍是該校籃球隊成員，和翁金驊及隊友關係融洽，不希望受過往事件影響。警方亦表示，沒有收到相關報案。