翁金驊體罰風波｜多人稱見過他打罵學生　有人因不滿教法退籃球隊

香港籃球名宿及學界名帥翁金驊捲入體罰學生風波，社交平台昨日（1日）流傳短片一名男生懷疑被相信是教練的男子責罰，男生遭對方捉著左手疑似自摑。翁金驊今午（2日）在社交平台發帖，向影片中的學生致歉，並稱全面配合相關調查。



《香港01》記者今午到小西灣漢華中學了解，多名學生表示曾見過翁金驊「郁手」打學生或以粗口責罵學生。更有自稱為籃球隊成員的學生表示曾遭體罰，他感謝記者：「如果無記者去曝光呢件事，其實佢都會繼續做啲咁嘅行為，我唔認為咁樣教波係有用㗎囉。」亦有學生表示，自己或身邊同學因不滿教練過於嚴厲的教法而退出籃球隊。



香港籃球名宿及學界名帥翁金驊捲入體罰學生風波，涉事的漢華中學據報曾要求學生不要回應傳媒提問。（梁偉權攝）

有自稱籃球隊員、不願上鏡的學生指，翁金驊曾「因為可能你做錯啲事，就無啦啦打你，可能畀佢講粗口話你咁囉」，該學生自己亦曾被體罰。

他形容，翁金驊比較嚴格，「佢覺得自己教得好，我就唔覺得咁嚴格係會令球隊贏到波」。身邊另一學生亦稱，翁金驊會「講粗口，係咁問候你屋企人，成日關心你阿媽」，更指第一日加入籃球隊已見過他「郁手」。

香港籃球名宿及學界名帥翁金驊捲入體罰學生風波，涉事的漢華中學據報曾要求學生不要回應傳媒提問。（黃煦緻攝）

另一名中三學生指，過去曾為學校籃球隊成員，但稱自己因「能力不足」，曾被其他教練要求退出，加上他亦不太滿意教練的教法，最終退隊；同期亦有其他同學因不適「咁嚴厲嘅教法」而退隊。

他續稱，學校籃球隊平日有兩名副教練，身為總教練的翁金驊則「時不時會過嚟」帶隊訓練；他仍在籃球隊時，屬「副隊」成員，甚少與翁金驊接觸，亦無被翁體罰過，但聽過翁金驊講粗口，亦曾見過他「郁手」。

《香港01》6月2日上午到涉事的漢華中學欲向校方了解事件查詢，校方代表表示暫不接受採訪。（黃煦緻攝）

另一名同樣就讀中三的同學指出，其學校籃球隊屬於D1（最高）組別，故訓練「一定要好嚴」。他指翁金驊平時會以粗口責罵學生，亦常會在全隊籃球隊面前責罵某一人，而學生「驚佢㗎，佢係我哋學校最……大佬嚟㗎嘛，體育顧問吖嘛！」

他小學時亦曾加入學校籃球隊，但升上中學後因「太辛苦」而退出，認為現今世代「係需要愛去教育嘛」，若教練太惡，「人哋一定好想放棄㗎嘛」；又稱自己亦有朋友以往是籃球隊成員，但「因為可能太嚴格喇，頂唔順，即係無愛呀，無愛嘅教育」，結果失去鬥志，最終退隊。

翁金驊責打學生的影片，早在2023至24年度發生，他認為學校到今日才發通告向學生講述事件，「真係做得有啲差」，應更早交代。他又說，學校曾着學生不要回應傳媒提問，但他今日仍然願意受訪，是因為「有經歷過吖嘛，都親眼睇過阿翁sir咁樣」。

圖為2026年6月1日，社交平台流傳籃球隊學生疑遭強逼自摑的短片。（Threads影片截圖）

另一今年剛畢業的女學生則稱，自己班中有數名籃球隊成員，但他們均「無人講過翁Sir咩衰嘢」，故以她所知，翁金驊「都係幾好教練」，她亦無見過翁出手打人。對於有影片顯示翁金驊涉嫌體罰學生，施同學則稱，學生「喺學校拍條片已經係犯規㗎喇，因為學校係唔畀開電話嚟用㗎」。

翁金驊看好湖人能夠奪得總冠軍。（資料圖片）

漢華中學今日發出家長信，指網上流傳影片的事件發生於2023至24學年，校方已聯絡學生，並已安排專責人員為該名學生提供適切的支援。學校又稱已暫倒涉事教練的職務，「並與警方緊密聯繫」。