翁金驊涉體罰｜拒報警內情揭盅　據悉被打學生遲到　認同紀律教育

香港籃球名宿及學界名帥翁金驊捲入體罰學生風波，社交平台昨日（6月1日）流傳短片，漢華中學一名男生被籃球教練翁金驊捉住左手自摑面部。事發生在2023/24學年，即兩年前，為何一直無人舉報，而翁金驊一直執教至片段流出才被停職？



據了解，涉事學生當日遲到，他和家長認教練翁金驊此舉屬紀律教育，表明拒絕報警，也不會錄口供。涉事男生現已是中四學生，仍是該校籃球隊成員，和翁金驊及隊友關係融洽，不希望會受過往的事件影響。警方表示，沒有收到相關報案。



片段中一名籃球隊學生被翁金驊強逼自摑。（Threads影片截圖）

片段中一名籃球隊學生被翁金驊強逼自摑。（Threads影片截圖）

翁金驊捉起男生左手拍打臉部數次

網上流傳一條約一分半鐘的短片，香港籃球名宿及學界名帥翁金驊涉嫌體罰學生，他先將男生手上的外套丟到地上，隨即捉起男生左手自行拍打臉部數次，影片沒有交代原因。

根據畫面，現場除受罰男生及教練，另被約20名相信是籃球隊成員包圍，教練身旁另有兩名疑似教員的成年人。受罰者當時仍背着背包，其他成員則已更換球衣。

翁金驊曾在接受傳媒訪問時稱，視籃球為其終身事業。（資料圖片）

涉事男生當日遲到及忽略訓練 認為翁金驊行為屬紀律教育拒絕報警

事件發生大約兩年前，據了解，該名學生當時就讀中二，因遲到及忽略籃球訓練，教練翁金驊基於紀律要求，而非個人情緒宣洩作出管教。

據悉，影片曝光後，警方學校聯絡主任主動聯絡漢華中學，透過他們聯絡家長及學生；不過家長及涉事學生認為此舉屬紀律教育、拒絕報警，亦表明不會給予口供。

該名學生現已中四，仍然為該校籃球隊成員，據悉與翁金驊及隊友關係融洽，並不希望會受這件發生在兩年前的事件影響。

香港籃球名宿及學界名帥翁金驊（資料圖片）

任中西區堅尼地城及石塘咀分區委員會委員 稱視籃球作終身職業

翁金驊除了是籃球教練外，在2024年獲委任中西區堅尼地城及石塘咀分區委員會委員。他在獲委任時接受傳媒訪問表示，自5歲來港後，47年來一直居於中西區，曾代表該區參與第一屆港運會。他說，期望能透過參與分區會，推動本地籃球發展。至於會否考慮從政，他說視籃球為其終身事業，「冇諗到咁長遠」。