翁金驊體罰風波｜鄧飛指沒邪惡動機也不容　老師有監督外聘教練責

漢華中學校外籃球教練翁金驊強迫學生自行掌摑影片昨日（2日）在網上流傳，校方指事後已暫停其職務。教育界立法會議員鄧飛今日（3日）接受電台訪問時指出，相信該名教練的動機是「愛之深、責之切」，認為是「好心做壞事」，但不論動機是否邪惡，現時社會已不容許及包容。他又指學校在外聘導師時，會安排在校老師負責督導，認為可透過向學生了解情況、查看出席率以及留意學生的反應來加強監督。



《香港01》6月2日上午到涉事的漢華中學欲向校方了解事件查詢，校方代表表示暫不接受採訪。（黃煦緻攝）

鄧飛在港台節目《千禧年代》中表示，有關教練行為相當不恰當，畢竟有關舉動並非學生自願，即使學生自願打自己亦不容允許。他續指，部份學生的情緒問題未必會即時發生，有機會在事後或看到影片時才被誘發，而校方在事件曝光後反應迅速，在事件發生後即時處理，並與警方保持聯繫，事後補救十分高效。

鄧飛提到，兩年前尚未有強制舉報虐兒機制時，社會大眾對於虐兒需要報警的觀念並未如現時般強烈，如今隨著相關法例實施，有關觀念需建立起來。

片段中一名籃球隊學生被翁金驊強逼自摑。（Threads影片截圖）

鄧飛指動機或是「愛之深、責之切」 但是「好心做壞事」

對於坊間過去可能對體育教練管教手法較為寬鬆的現象，鄧飛指過去社會可能對類似行為「見怪不怪」，但強調動手體罰是絕對不應該的。他續稱，虐兒情況大致分為兩種，一類是立法會討論時所針對的具邪惡動機，如心理變態的行為，另一類則是沒有邪惡動機，他指今次事件中，相信該名教練的動機是「愛之深、責之切」，認為是「好心做壞事」，但不論動機是否邪惡，現時社會已不容許及包容。

教育界立法會議員鄧飛。（資料圖片/夏家朗攝）

鄧飛：校本處理核心原則是絕不能牽涉任何體罰

針對外聘教練的管理，鄧飛指，聘用校外教練與直屬教師不同，因他們並非教師，學校較難百分之百按照教師準則去處理，但會檢視其刑事紀錄，並向他們發放相關指引進行校本處理，核心原則是絕不能牽涉任何體罰。

「紀律教育」不容涉虐兒

他又指學校會安排在校老師負責督導，尤其在請校外導師時會從旁觀察，透過向學生了解情況、查看出席率以及留意學生的反應來加強監督。他亦指出，自從強制舉報推行後，學界的敏銳度已大幅提升。至於有涉事學校學生指接受教練做法，認為是紀律教育，鄧飛指現時已不容許，正如許多制服團隊本身亦有嚴格紀律訓練，卻極少聽聞涉嫌虐兒的個案。