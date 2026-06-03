維園家鄉市集嘉年華開幕　入場須安檢　攤檔指首日天熱人流少3成

第四屆家鄉市集嘉年華今天（3日）起一連五日在維園舉行，橫跨六四事件周年日子，維園及港鐵天后站一帶，今日有多名警員駐守，參觀者進入市集須經過安檢。



有參展商指今日人流按年減少三成，估計受天氣炎熱影響，擔心今年整體銷情下跌；有售賣鐵板燒的參展商因應天氣炎熱，推出雪花冰、凍梨等產品，希望吸引顧客。



家鄉市集嘉年華今天（3日）起一連五日在維園舉行。（鄭子峰攝）

維園及天后站有警員駐守。（鄭子峰攝）

市民進入市集須經過安檢。（鄭子峰攝）

十多名警員在維園旁駐守和巡邏 有警車停泊在旁

由全港30個同鄉社團聯合主辦的「第四屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」今日（3日）至下周日（7日）在維園舉行。今年市集設特產展銷、家鄉美食、文藝演出、創科體驗四大展區，共逾370個攤位，特產規模亦是歷屆之冠，有約110萬件，規模是歷屆之冠。成人入場費5元。

今日下午有十多名警員在維園旁駐守和巡邏，亦有警車停泊在旁。與往屆一樣，市民同樣需通過安檢才可入場，大會保安會詢問隨身行裝是否有玻璃等物品。

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署理行政長官陳國基在嘉年華啓動禮上致辭時表示，政府一直支持同鄉社團推廣家鄉文化，而本屆嘉年華繼續獲得「同鄉文化推廣計劃」撥款資助，讓市民認識不同地方的鄉情特色，促進香港與內地的人文交流，提升家國情懷，同時帶動本地消費。「可以說，這個活動既是文化盛事，也是經濟動力。」

署理行政長官陳國基今日在第四屆同鄉社團家鄉市集嘉年華啓動禮致辭。（政府新聞處圖片）

陳表示，今屆大會首次引入鄉村振興農副產品專區，讓市民可以品嚐到全國各地的家鄉風味之餘，也親身感受到國家鄉村振興戰略的豐碩成果；而創科體驗區就有最新的人工智能、虛擬實景、數字化非遺等技術，還可以跟不同機械人互動。他說這些體驗，正正展示了國家科技發展的成就。

署理行政長官陳國基（右一）今日出席第四屆同鄉社團家鄉市集嘉年華啓動禮，其後參觀市集攤位。（政府新聞處圖片）

署理行政長官陳國基（右一）今日出席第四屆同鄉社團家鄉市集嘉年華啓動禮，其後參觀市集攤位。（政府新聞處圖片）

參展商：可開拓香港市場 擔心整體銷情因天熱下跌

來自香港山西總會的參展商主要售賣山西陳醋，負責人李先生指，該品牌在深圳亦有售賣點，有見近年港人認購量上升，認為可開拓香港市場，因此連續4年參展。不過他指，今年首日的人流比往年減少約3成，估計受天氣炎熱影響，擔心整體銷情也會下跌，希望入夜後人流回升。

香港山西總會參展商負責人李先生指，今年首日的人流比往年減少約3成，估計受天氣炎熱影響。（鄭子峰攝）

吉林省社團總會參展商推出雪花冰、凍梨等抗暑

來自香港吉林省社團總會的參展商售賣鐵板燒、冷麵及煎粉等，負責人稱今年是首次參展，希望「試試水溫」。她指，有見天氣炎熱，特別推出雪花冰、凍梨等特色產品，希望幫消費者降暑，同時吸引人流。

金小姐買了兩支特色飲品，她認為今年氣氛不錯，攤檔具特色，希望來年繼續舉辦。（鄭子峰攝）

天氣太熱 入場市民：真的不行了，要趕快走了

張小姐和朋友首次參加家鄉市集，其友人購買了4個糉，打算端午節前後「做早餐食」。張小姐則沒有消費，認為天氣太熱影響體驗，「太熱了，真的不行了，要趕快走了。」金小姐買了兩支特色飲品，她認為今年氣氛不錯，攤檔具特色，希望來年繼續舉辦。