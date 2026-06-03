維園家鄉市集嘉年華開幕 入場須安檢 攤檔指首日天熱人流少3成
第四屆家鄉市集嘉年華今天（3日）起一連五日在維園舉行，橫跨六四事件周年日子，維園及港鐵天后站一帶，今日有多名警員駐守，參觀者進入市集須經過安檢。
有參展商指今日人流按年減少三成，估計受天氣炎熱影響，擔心今年整體銷情下跌；有售賣鐵板燒的參展商因應天氣炎熱，推出雪花冰、凍梨等產品，希望吸引顧客。
十多名警員在維園旁駐守和巡邏 有警車停泊在旁
由全港30個同鄉社團聯合主辦的「第四屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」今日（3日）至下周日（7日）在維園舉行。今年市集設特產展銷、家鄉美食、文藝演出、創科體驗四大展區，共逾370個攤位，特產規模亦是歷屆之冠，有約110萬件，規模是歷屆之冠。成人入場費5元。
今日下午有十多名警員在維園旁駐守和巡邏，亦有警車停泊在旁。與往屆一樣，市民同樣需通過安檢才可入場，大會保安會詢問隨身行裝是否有玻璃等物品。
署理行政長官陳國基在嘉年華啓動禮上致辭時表示，政府一直支持同鄉社團推廣家鄉文化，而本屆嘉年華繼續獲得「同鄉文化推廣計劃」撥款資助，讓市民認識不同地方的鄉情特色，促進香港與內地的人文交流，提升家國情懷，同時帶動本地消費。「可以說，這個活動既是文化盛事，也是經濟動力。」
陳表示，今屆大會首次引入鄉村振興農副產品專區，讓市民可以品嚐到全國各地的家鄉風味之餘，也親身感受到國家鄉村振興戰略的豐碩成果；而創科體驗區就有最新的人工智能、虛擬實景、數字化非遺等技術，還可以跟不同機械人互動。他說這些體驗，正正展示了國家科技發展的成就。
參展商：可開拓香港市場 擔心整體銷情因天熱下跌
來自香港山西總會的參展商主要售賣山西陳醋，負責人李先生指，該品牌在深圳亦有售賣點，有見近年港人認購量上升，認為可開拓香港市場，因此連續4年參展。不過他指，今年首日的人流比往年減少約3成，估計受天氣炎熱影響，擔心整體銷情也會下跌，希望入夜後人流回升。
吉林省社團總會參展商推出雪花冰、凍梨等抗暑
來自香港吉林省社團總會的參展商售賣鐵板燒、冷麵及煎粉等，負責人稱今年是首次參展，希望「試試水溫」。她指，有見天氣炎熱，特別推出雪花冰、凍梨等特色產品，希望幫消費者降暑，同時吸引人流。
天氣太熱 入場市民：真的不行了，要趕快走了
張小姐和朋友首次參加家鄉市集，其友人購買了4個糉，打算端午節前後「做早餐食」。張小姐則沒有消費，認為天氣太熱影響體驗，「太熱了，真的不行了，要趕快走了。」金小姐買了兩支特色飲品，她認為今年氣氛不錯，攤檔具特色，希望來年繼續舉辦。