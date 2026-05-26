第四屆家鄉市集6.3至6.7維園舉行　首引有機糙米等鄉村振興產品

第四屆同鄉社團家鄉市集嘉年華將於6月3日至7日在維多利亞公園舉辦。籌委會主席、香港廣東社團總會主席龔俊龍今日（26日）公布，本屆首度引入鄉村振興農副產品，精選家鄉紅薯、鮮甜玉米、有機糙米、原生花生等特色農品。這是「家鄉市集」連續第四年橫跨六四。



熟食攤位將設青島啤酒、烤冷面、炸醋肉等

籌委會今日舉行新聞發布會，介紹本屆嘉年華亮點。活動包括特產展銷、家鄉美食、文藝演出、創科體驗四大核心板塊，設置超過 370 個特色攤位。

亮點除了首度引入鄉村振興農副產品外，還有「中華美食街」熟食專區將設40 個精品熟食攤位，提供青島啤酒、新疆烤串、內蒙古羊肉、福建炸醋肉、安徽淮南牛肉湯、陝西肉夾饃、吉林烤冷麵等。

肥媽、黑妹、「中年好聲音」將獻唱

文藝演出則將於傍晚五時後上演，知名藝人肥媽、黑妹、「中年好聲音」成員將獻唱，其餘歌舞節目包括內蒙古、川西藏族、武當太極、雲南彝族等少數民族節目，亦有潮汕英歌舞與機器人樂隊演出。

創科體驗區方面，將有熊貓機器人、機械狗、靈犀硅基少年「靈犀 X2」雙足機器人亮相，亦有AI 人機對弈、VR 沉浸式文旅、3D打印、數字非遺等體驗，現場並備有豐富文創禮品。

第四屆同鄉社團家鄉市集將於6月3日至7日在維多利亞公園舉行。（何夏怡攝）

第四屆同鄉社團家鄉市集入場安排：

活動現場設有兩個入口，分別位於1號（告士打道）及6號（興發街）足球場。

成人憑八達通進場，港幣5元；1.2米以下小童、60歲及以上長者（可出示樂悠卡）、殘疾人士可免費入場。

活動開放時間詳細安排：

6月3日（星期三）17:30 至21:00，4日至7日（星期四至星期日）11:00至21:00。