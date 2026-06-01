李慧琼動員六三撐維園家鄉市集　未再「建議」議員消費｜政圈風聲

2020年起銅鑼灣維園無再舉行「六四」燭光晚會，各大同鄉社團利用檔期舉辦一連5日的「家鄉市集嘉年華」，今年亦不例外，將於6月3日至7日舉行。本屆市集一大亮點首度引入鄉村振興農副產品，精選家鄉紅薯、鮮甜玉米、有機糙米、原生花生等特色農品。另一與以往不同之處是，據了解立法會主席李慧琼近日動員一眾代議士，市集首天6月3日晚上齊到家鄉市集，以表支持。究竟在這個時間點，動員同僚「撐場」，背後有何玄機？



第四屆同鄉社團家鄉市集將於6月3日至7日在維多利亞公園舉行。（何夏怡攝）

維園集會變家鄕市集 同鄉社團：洗走戾氣向前行

自2023年起，各大同鄉社團在維園橫跨「六四」舉辦「家鄉市集嘉年華」，燭光不再，取而代之的是家鄕特產和熟食展銷攤位。過去同鄉社團代表解釋特地選擇這個時間點，是希望能「洗走香港的戾氣」，讓港人不分顏色，「一齊向前望、向前行」。

李慧琼動員議員到家鄉市集「撐場」 或提早休會

活動今年迎來第四屆，將在6月3日至7日舉行。筆者聽聞，李慧琼日前向一眾代議士發訊息指為支持市集，已邀請立法會政制事務委員會正、副主席，於本周三立法會大會完結後到維園「撐場」，並邀請一眾同僚出席，「以體現立法會的支持」。她又稱活動完結後會安排拍攝集體照環節；該訊息一出已有不少議員響應。

市集當日下午5時半開放，據了解立法會大會會議有可能較一般提早約30至45分鐘完會，即大約6時左右休會。

立法會主席李慧琼。（直播截圖）

「撐場」背後有政治考量？ 政圈中人：毋須過度解讀

假若活動最終成事，將會是立法會首次組團「撐場」家鄕市集。雖說市集本身並非新猷，但是次組團的時間點，以及舉行地點，或引起不少的政治聯想。難道背後有甚麼政治考量，抑或有「高人」指點？

一名資深政界人士認為毋須過度解讀，指近年不少港人已經「拋開」有關日子，甚至可以說是「無咩人記得（六四）」，實在沒理由再貿然提起。而且近日亦沒有收到有關方面「提醒」因應敏感日子需要出席，相信組團「撐場」只是李慧琼的個人想法。該人又提醒，過去官方一直大力支持市集，每年均有官員代表出席。

問及為何今年才動員「撐場」，該人指今年是李慧琼首度「揸莊」，估計是「新人事，新作風」。但該人認同市集值得支持，畢竟活動的本意非為謀利，只是為了推廣家鄉產品。

料性質與2月議員行花市類近

另有代議士表示，自李慧琼上任以來，一直致力鼓勵議員落區，例如在今年2月便率領逾40名議員到維園行花市，估計今次性質與上次類近，只是日子比較湊巧，認為活動的出發點與民生相關，當中不涉任何政治考量。

至於挑選6月3日組團，該代議士分析當日為市集首日開幕，加上適逢立法會大會，相信會後安排議員齊到維園，出席率會較高。

仿傚行花市最低消費888元？

上一次議員集體行花市活動中，李慧琼事前建議每位議員最低消費888元，寓意「發發發」。不過，據悉當時部分議會中人對此頗有微言，認為刻意規定消費金額的做法奇怪，且過於作狀。未知是否吸取意見，今次的「撐場」活動，暫時未有任何建議消費金額。