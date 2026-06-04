FIVE GUYS一度清空IG惹結業疑雲　分店店員指屬誤會：將推新菜單

有市民發現連鎖美式快餐店「FIVE GUYS」香港一度清空社交媒體Instagram「Five Guys Hong Kong」帳號所有帖文，只在簡介寫着「SOMETHING'S BREWING...（有些事情正在醞釀…）」，引發全線結業、撤出香港疑雲。《香港01》記者今午（4日）到FIVE GUYS荃灣分店了解，分店如常中午12時營業，店員回覆指店方只是整理Instagram版面，澄清非結業，更預告將會推出新菜單。



FIVE GUYS荃灣分店6月4日如常中午12時營業，店員回覆指店方只是整理Instagram版面，澄清非結業，更預告將會推出新菜單。（吳美松攝）

FIVE GUYS荃灣分店6月4日如常中午12時營業，店員回覆指店方只是整理Instagram版面，澄清非結業，更預告將會推出新菜單。（吳美松攝）（吳美松攝）

昨日（3日）有市民在Instagram上發文，指發現Five Guys Hong Kong清空了所有Instagram帖文，因此懷疑Five Guys將會全線撤出香港，引來不少人留言。

有市民在Instagram上發文，指發現Five Guys清空了所有帖文，因此懷疑Five Guys將會全線撤出香港。（Threads）

有人留言稱「香港餐廳模式唔適合佢」，另一邊廂，亦有人留言表示不捨，稱「其實好鍾意食佢」、「個奶昔世一 唔好執」，及「我仲想食佢D薯條架」等。

至今早，FIVE GUYS的Instagram重現6個舊帖文，最近的一個帖文是在今年2月12月發布的。記者今日到Five Guys荃灣分店了解，店舖照常營業。店員表示，結業消息屬誤會，清空帖文只是為了整理版面，「始終咁多年，好多舊post」。店員又透露尖沙咀、灣仔等4間分店將會推出新菜單。另一店員亦接示，Five Guys正在物色新舖位開分店。

Five Guys的Instagram現時有6個舊帖文重新出現，最近的一個帖文是在今年2月12月發布的。（Five Guys Hong Kong Instagram截圖）

翻查資料，Five Guys於1986年在美國創立，其後於2018年進軍香港，並在數年內擴充，現時在香港有7間分店，包括在奧運、尖沙咀及中環等。不過，其位於銅鑼灣羅素街的分店剛於上月結業，連同去年12月結業的北角店，在半年內已有兩分店結業。

Five Guys的定價一直是討論熱點，僅漢堡配薯條已索價200元以上，去年則首次推出130元套餐救市，不久後再劈價至99元。