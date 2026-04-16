油價升｜大灣區航空5月中起停飛曼谷　預計為期逾4個月

由於燃油價格上漲，繼國泰航空及香港快運（HK Express）宣布削減航班，大灣區航空的官方網站也顯示，下月起停飛往返泰國曼谷的定期航班，維期逾4個月。此外，部份前往台北的班次也被取消。



圖為2026年4月15日，大灣區航空官網顯示，從香港出發往曼谷航班自5月11日起停運，預定至10月1日才恢復。（大灣區航空官網截圖）

圖為2026年4月15日，大灣區航空官網顯示，從香港出發往曼谷航班自5月11日起停運，隨後數月也無航班提供。（大灣區航空官網截圖）

圖為2026年4月15日，大灣區航空官網顯示，從香港出發往曼谷航班自5月11日起停運，預定至10月1日才恢復。（大灣區航空官網截圖）

料至10月1日才恢復 部份台北班次也取消

根據大灣區航空官方網站，從下月11日起，再無法搜得前往曼谷的航班；曼谷返港則從下月12日起停止，均直至10月1日才恢復。另外，部份前往台北的班次據知亦被取消。其他航點如往來日本東京、大阪等，暫時仍有一定數量航班。

大灣區航空回覆查詢時指，由於燃油價格持續上漲，市場環境不斷變化，基於商業考慮，大灣區航空對個別航線的服務作出短期調整 。公司會主動聯絡相關乘客，並作出適切的安排，以盡量減低對他們造成的不便。大灣區航空謹此向受影響的乘客衷心致歉。

圖為2026年4月15日，大灣區航空官網顯示，從曼谷飛往香港的航班自5月12日起停運，預定至10月1日才恢復。（大灣區航空官網截圖）

圖為2026年4月15日，大灣區航空官網顯示，從曼谷飛往香港的航班自5月12日起停運，預定至10月1日才恢復。（大灣區航空官網截圖）

受多家航空公司取消航班影響，消委會周三（15日）表示，截至當日上午10時半，共接獲13宗關於航班因燃油成本上升而被取消的投訴，涉及金額共20,878元。當中4宗投訴來自本地消費者，最高單一個案涉款5,666元。

消委會建議消費者留意航空公司的最新公告，亦可主動查閱航班狀況；若航班被取消，可了解改期及退款安排。消費者亦應保留相關交易紀錄以作憑據。另一方面，若已經購買旅遊保險，亦可以檢視保單是否涵蓋相關情況，以彌補部份損失。