「限尿袋令」讓航空安全升級　實際操作仍可優化｜方保僑

國際民航組織近日頒布新規定，嚴限乘客攜帶外置充電器登機，香港民航處亦即時跟進，引發旅客廣泛關注。此舉源於對航空安全的日益憂慮，被視為全球航空業在強化飛行安全方面的一項重大改革。



國際民用航空組織（ICAO）於三月二十七日正式公布並即時實施新規，明確規定每名乘客最多只能攜帶兩個鋰電池外置充電器（俗稱「尿袋」）登機，並嚴禁在飛行途中為這些外置充電器充電。此規定經專家建議及獨立技術評估後，獲理事會批准，旨在降低鋰電池潛在風險，加強航空安全保障。香港機場管理局隨即更新指引，要求所有由香港機場出發的航班即日起遵守，違規者或被安檢沒收裝置。

國際民用航空組織新規，明確規定每名乘客最多只能攜帶兩個鋰電池尿袋登機，並嚴禁在飛行途中為這些外置充電器充電。（Unsplash@Konstantinos Papadopoulos）

香港民航處同日向本港營運航空公司發出通告，新規定隨即生效。國泰航空率先回應，指已落實限制，每位乘客限攜兩個外置充電器，且航程中不得使用；超出數量將被沒收。大灣區航空與香港快運航空亦先後宣布全面跟從。這些措施延續過往鋰電池規管框架，例如容量不得超過100瓦時（Wh）／2克鋰容量（LC）、必須隨身攜帶、不可托運及置於行李架等，惟本次數量上限及充電禁令更為嚴格，反映全球航空火警事故頻密，監管力度勢需提升。

近年鋰電池引發機艙火警事故頻生，去年三月，一架由杭州飛港的香港客機，便因乘客行李架內的外置電源起火被迫降福州，幸無人受傷，卻暴露安全隱患。過往亦曾出現充電器無故爆炸或過熱冒煙的情況，令人憂慮。我建議旅客宜出發前檢查裝置，如發脹或發熱應即棄用，而旅途中可用膠紙封住充電口防短路。鋰電能量密度高，一旦受損或過熱可導致劇烈化學反應，對密閉機艙安全構成嚴重威脅。

新措施亦對香港商務與旅客當然帶來實際影響，長途航班中，手機和平板耗電量大，而部分客機USB輸出功率偏低，廉航更可能欠缺充電設施，令旅客過往多依賴外置電源。有旅客認為「安全至上，一個已足夠」，亦有人憂心長途旅程中電子設備難以續航。短期內，新規或令部分乘客感到不便。

航空公司考慮逐步加裝符合安全規格的高輸出USB界面，讓乘客於座位直接取電，既減少外置充電器需求，亦提升飛行體驗。（Unsplash@Alexander Schimmeck）

雖然航空安全不容妥協，但實際操作仍可優化。航空公司考慮逐步加裝符合安全規格的高輸出USB界面，讓乘客於座位直接取電，既減少外置充電器需求，亦提升飛行體驗。香港政府、香港機場管理局與業界應加強宣傳與教育，向公眾解釋新規背後的科學理據與防範原則，促進理解與配合。

香港作為國際航空樞紐，在落實航空業安全措施的同時，更應展示專業與創新能力。若能在監管與服務之間取得平衡，兼顧安全與體驗，香港必能持續鞏固「國際航空之都」的地位，並以科技與安全並重的形象，維持全球領先優勢。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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