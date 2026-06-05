戲院票房2025按年跌17%　即睇戲院排名　邊間多位？邊間票房高？

香港電影發展局最新公布的香港電影業資料彙編2025顯示，去年有275部電影在香港上映，41部為香港電影，當中包括合拍片，而首輪電影全年總票房約10.5億元，按年下跌17.2%，而戲院總入場人次亦轉升為跌，按年跌18.6%，只有約1560萬人次。



總票房下跌是否只因戲院所謂戲院結業潮拖累？數字顯示，2025年曾在香港經營戲院共有63間，涉及308張銀幕及46,146張座椅，年內雖有10間戲院結業，包括新光戲院大劇場、新寶戲院、嘉禾黃埔等，但亦有6間戲院開張，包括(GH TaiPo、StagE、the sky、影藝戲院 MegaBox、影藝戲院荷里活及新光黃埔。



截至2025年12月31日，仍在香港經營的戲院有53間、涉及271張銀幕及39,388張座椅，與2024年年尾相若？即睇邊間戲院最多位？邊間票房最高？



2026年4月25是「全港戲院日2026」，當日全港商業戲院劃一票價30元。（資料圖片/吳美松攝）

2025年香港戲院票房有多少?

2025年首輪電影全年總票房約10.5億元，按年下跌17.2%

2025年香港有幾多人入戲院？

2025年戲院總入場人次約1560萬人次，按年跌18.6%

香港戲院排名2025是怎樣？（以累積票房計）

5間最高票房戲院的2025年累積票房：

1.尖沙咀K11 Art House：$69,153,351

2.沙田Movie Town：$51,849,439

3.元朗MY CINEMA YOHO MALL：$51,092,320

4.尖沙咀英皇戲院 ISQUARE：$50,736,056

5.旺角GALA CINEMA(朗豪坊)： $46,291,638



2026年4月25是「全港戲院日2026」，當日最多場次的是香港電影《夜王》（導演版）。（資料圖片/吳美松攝）

香港有幾多間戲院？

截至2025年12月31日，仍在香港經營戲院有53間、涉及271張銀幕及39,388張座椅

邊間戲院最多位？

5間座位數目最多戲院

1.K11 Art House：1,708個

2.Movie Town：1,702個

3.影藝戲院 荷里活：1,595個

4.PREMIERE ELEMENTS：1,567個

5.MY CINEMA YOHO MALL：1,211個



邊間戲院最多銀幕？

並列第1.K11 Art House MCL、PREMIERE ELEMENTS百老匯院線/12張銀幕

並列第3.MY CINEMA YOHO MALL百老匯院線、Festival Grand Cinema MCL院線/8張銀幕

並列第5.Movie TownMCL院線、MOVIE MOVIE Cityplaza百老匯院線、MCL Airside 戲院MCL院線、影藝戲院 MegaBox影藝戲院/7張銀幕

