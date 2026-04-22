4.25全港戲院日$30戲票今開售　附連結　金像獎《再見UFO》有8場

全港戲院日2026｜再見UFO｜夜王導演版｜像我這樣的愛情｜全港戲院日2026周六（25日）開場，當日全港戲院戲票劃一收$30，各大院線今日（22日）正午12時開始售票，《再見UFO》在剛剛的香港電影金像獎成最佳電影，根據最新場次資訊，《再見UFO》在4.25全港戲院日暫有8場場次。全港戲院日2026資訊、購票方法及當日上映電影，一文看清。



全港戲院日2026周六（25日）開場，當日全港戲院戲票劃一收$30，各大院線今日（22日）正午12時開始售票。（資料圖片/黃浩謙攝）

香港戲院商會早前宣布，「全港戲院日2026」4月25日（星期六）舉行，與往年一樣，當日全港共52間商業戲院參與，所有場次不論任何放映格式及影院類型，票價劃一港幣30元。

優惠戲飛今中午起公開發售，戲迷可在各大戲院票房同網上售票系統購票；如經戲院購票，每人限購4張，以各院線購票限制為準。

當日除包場及特備節目外，其餘所有戲院優惠、贈券及長者/小童/學生優惠當日暫停，長者首場優惠若低於$30，則維持不變。

全港戲院日2026每次可買幾多張飛？幾時開始售票？

日期：2026年4月25日（星期六）

售票日期：2026年4月22日中午起公開發售

票價：每張30元

每人每次最多購買4張戲票，以各院線購票限制為準。

當日不設長者、小童及學生優惠，所有戲院優惠及電影贈券也不適用。

4月25日全港戲院日。（香港流行文化節官網）

全港戲院日2026有什麼戲院？各大戲院購票連結是什麼？

全港戲院日2026｜戲院網上連結如下︰

英皇院線

百老匯院線 影藝院線

華懋電影院線

Cinema City 院線

CGV D2 Place

高先電影院

Lumen Cinema

寶石戲院

MCL 院線

新寶院線 星達院線 新光黃埔

⁠電影《再見 UFO》海報。

全港戲院日2026｜再見ufo場次是什麼？

戲院、院號/放映時間

1.StagE 1院/ 09:15 AM

2.the sky 2院/11:25 AM

3.嘉禾大埔1院/11:25 AM

4.StagE1院/02:05

5.the sky6院/04:45 PM

6.StagE 2院/07:10 PM

7.嘉禾大埔2院/07:35 PM

8.the sky2院/09:40 PM



4月25日有什麼電影上映？

預計全港戲院會有超過70部電影可供選擇（實際場次以各戲院最新公布為準）：

1. 《超級瑪利歐銀河大電影》

2.《電影教場：驪歌》

3.《我們不是什麼》

4.《飛馳人生3》

5.《彩虹少年》

6.《少女與戰車：更加相親相愛作戰！～第三章～》

7《李克寧 木乃伊》

8《大濛》

9《最親愛的陌生人》

10《米高積遜》

11《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》

12《末世狂沙》

13《再見UFO》

14《我們不是什麼》

15《夜王導演版》

16《像我這樣的愛情》