涉訛稱宏福苑住戶駛圖騙1萬援助金　無業漢准續保釋再押後提訊

無業漢涉今年初向民政事務署訛稱是宏福苑住户，聲稱受火災影響，意圖詐騙1萬元的援助金，被控1項企圖欺詐罪。案件今（5日）在粉嶺裁判法院再訊，控方申請修訂控罪，辯方申請把案件押後至7月31日再訊，以待索取控方文件，均獲署理主任裁判官溫紹明批准。被告准以1千元現金保釋，條件包括不得離開香港等。



被告黃浩鈞（38歲，無業）被控1項企圖欺詐罪，指他於2026年1月9日至2026年2月10日間，首尾兩日包括在內，在香港，以欺騙手段，即向民政事務處虛假陳述（i）其居住於大埔宏福苑宏泰樓604室；（ii）其作為宏福苑住戶，受2025年11月下旬宏福苑火災影響；及（i11）申請援助金表格中所載資料真實、完整及準確，並意圖欺詐，企圖誘使香港特別行政區政府實施一項行為，即向黃浩鈞提供1萬港元援助金，從而使其受益，或使特區政府蒙受不利或相當可能蒙受不利。

被告浩鈞在粉嶺法院再提訊。（資料圖片）

案件編號：FLCC424/2026