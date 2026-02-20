無業漢涉扮宏福苑災民騙援助金1.8萬　准8萬保釋　押後至4.24再訊

大埔宏福苑於去年底發生大火，造成逾160人罹難，數千居民受災。30歲無業漢涉利用他人的身份證副本申請災民證，冒認是大埔宏福苑火災災民，向民政事務署、樂善堂及聖公會騙取共1.8萬的援助金，被控欺詐及以欺騙手段取得財產等共5罪。案件今（20日）在粉嶺裁判法院再訊，署理主任裁判官香淑嫻應控方申請，將案件押後至4月24日再訊，以待警方進一步調查，包括向社署職員錄取口供、進行文件指紋校對及向銀行調查。



被告准以8萬元現金保釋，條件包括交出旅遊證件、不得離開香港、不得接觸控方證人、要到警署報道及遵守宵禁令等。



被告馮俊傑在粉嶺法院再提訊。(資料圖片)

大埔宏福苑宏昌閣2025年11月26日有外牆棚架起火，之後火勢迅速蔓延至其餘6座住宅。（讀者提供）

大埔宏福苑11月26日發生五級火，數以千戶家庭失去家園。（梁鵬威攝）

被告涉以他人身份申請救濟登記證

被告馮俊傑（36歲，無業）被控1項欺詐罪，指他於2025年11月29日，在香港新界大埔意圖欺詐並藉欺騙，即以一名姓陳人士的身份登記，為宏福苑宏盛閣一個單位的災民，而誘使民政事務處作出作為，即發出一張緊急救濟登記證，而導致宏福苑宏盛閣該單位業主蒙受不利，即未能取得緊急救濟金。

涉騙民政處樂善堂及聖公會

被告另被控3項欺詐罪，指他於2025年11月29日及12月2日，分別在香港新界大埔鄉事會街2號大埔社區中心、大埔運頭街8號樂善堂朱定昌頤養院及大埔寶湖道28號聖公會救主堂幼稚園內以欺騙手段，即以宏福苑災民身份，而不誠實地取得民政事務處、九龍樂善堂及香港聖公會的港幣共1.8萬元，意圖永久地剝奪該的財產。

另被控拒出示身份證

馮另再被控1項不遵從要求以出示身份證以供查閱罪，指他於2025年12月9日，在香港新界大埔廣宏街28號廣福邨商場平台，在警務人員要求他出示身份證明文件以供查閱時，未能遵從該項要求。

案件編號：FLCC2800/2025