借戶口供騙徒收宏福苑騙款　認洗黑錢判囚兼賠償事主　廚師上訴

廚師涉嫌借出其支付寶帳戶，供冒充大埔宏福苑大火的災民騙待收取網上募捐的捐款約2.5萬元後，廚師上月在西九龍裁判法院承認洗黑錢罪，遭主任裁判官蘇文隆判囚11個月及罰款4500元，另須向數名事主賠償約2.5萬元。該名廚師上周四(4日)向高等法院提出判刑上訴，案件尚未有排期聆訊。



上訴人湛樹成，32歲，被控1項洗黑錢罪。控罪指他於2025年10月25日與11月30日之間，利用其Alipay Financial Services （HK） Limited帳戶，處理64,886.45港元的黑錢。

上訴人湛樹成因借戶口供人收宏福苑騙款，被判囚11月罰款4500元，並要賠償事主2.5萬元高等法院。(黃浩謙攝)

大埔宏福苑2025年11月發生五級大火，多人失去家園，有騙徒藉機在Threads發帳文招募捐款，有市民轉帳後發現疑被騙。（林澤鋒攝）

數名市民作捐款後發現疑被騙

案情指，數名人士在社交媒體Threads上，看到有人自稱是大埔宏福苑大火的災民，招募捐款，數名捐款人遂跟從帖文上的「轉數快（FPS）」資料轉帳約2.5萬元，惟事後發現疑是騙案報警。

被告戶口曾作多次轉賬記錄

警方調查後發現，相關帖文提及的「轉數快（FPS）」連結，實為上訴人的支付寶帳號。警方並發現，該戶口在2025年10月25日與11月30日間，共有46次轉賬及48次提款記錄，涉款6萬多元，餘額為$6.83。

認曾收3800元供他人收款

上訴人被捕後，在警誡下承認他是該戶口的登記人，他後來以3800元把該戶口出售，相信該戶口或曾被用作非法收取金錢。

上訴人除被判囚兼罰款 並要賠償事主損失

主任裁判官蘇文隆判刑時指，雖然未有證據證明上訴人知道罪行與宏福苑有關，但他知道有關行為可能涉及洗黑錢，判他監禁11個月及罰款4500元，另須向數名事主賠償合共約2.5萬元。

案件編號：HCMA144/2026