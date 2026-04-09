宏福苑大火後網現假募捐　廚師認戶口曾收2.5萬騙款　囚11個月

大埔宏福苑於去年11月發生大火後，不少市民踴躍捐款賑災，惟其後有捐款人發現有人疑假稱災民在網上招募捐款後報警。警方調查後，追蹤到一名廚師的支付寶帳戶，疑曾用作收取相關騙款，並涉其他洗黑錢行為。該廚師今(9日)在西九龍法院承認洗黑錢罪，案情指他曾以3800元把戶口賣出，該戶口在宏福苑大火前已開始運作，並有頻密的轉賬活動。



主任裁判官蘇文隆判刑時稱，雖然未有證據證明被告知其戶口涉及宏福苑的捐款騙案，但指被告應知其戶口有可能被用作洗黑錢，判他入獄11個月及罰款4500元，另須向數名事主賠償共約2.5萬元。



被告湛樹成（32歲，廚師）被控1項洗黑錢罪，指他於2025年10月25日與11月30日之間，其Alipay Financial Services （HK） Limited帳戶，曾處理64,886.45港元疑為黑錢的款項。

被告湛樹成在西九龍法院承認洗黑錢罪，被判囚11個月。（資料圖片）

2025年11月26日，大埔宏福苑邨發生嚴重火災，造成多人傷亡，並有千多個家庭失去家園。（Photo by VCG/VCG via Getty Images）

2025年11月26日，大埔宏福苑邨發生嚴重火災，並燒了數天才全部救熄。（Photo by VCG/VCG via Getty Images）

大埔宏福苑五級火，令逾千人失去家園，當時不少市民都出錢出力賑災。（陳永武攝）

有人自稱災民向網民招募捐款

案情指，在2025年11月26日，大埔宏福苑發生大火。數名人士在社交媒體Threads上，看到有人自稱是災民向網民招募捐款，數名捐款人遂跟從帖文上的「轉數快（FPS）」資料轉帳約2.5萬元，惟事後發現疑是騙案報警。

警方發現收款戶口為被告登記的帳號

警方調查後發現，相關帖文提及的「轉數快（FPS）」連結，實為被告的支付寶帳號。警方並發現，該戶口在2025年10月25日與11月30日間，共有46次轉賬及48次提款記錄，涉款6萬多元，餘額為$6.83。該戶口在2025年12月1日被終止。

被告被捕後認3800元賣出該戶口

被告被捕後，在警誡下承認他是該戶口的登記人，他後來以3800元把該戶口出售，相信該戶口或曾被用作非法收取金錢。

辯方指被告得知事件後自發報案

辯方求情指，被告是初犯，在案發後自發報案，不屬於該犯罪集團的一部份。當初他因為失業，想賺取外快，才會愚蠢地開戶並把戶口售予他人，強調被告對騙款等事並不知情。他在友人提醒後已立即報案。

官斥被告知道行為或涉洗黑錢

蘇官判刑時指洗黑錢罪行猖獗，本案的涉案金額亦不少。雖然未有證據證明被告知道罪行與宏福苑有關，但他知道有關行為可能涉及洗黑錢。在考慮被告認罪等因素後，終判囚11個月及罰款4500元，另須向數名事主賠償共約2.5萬元。

案件編號：WKCC 5546/2025