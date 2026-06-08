世界盃｜警方「戈壁及風盾」行動打擊外圍賭波　追查網上投注人士

四年一度的世界盃將在香港時間本周五（12日）凌晨開鑼，直至7月中旬。警方預告展開「戈壁及風盾」行動，以打擊外圍賭博，並加強教育及執法。



今屆世界盃比賽場次數目大幅增加，且大部分於香港深夜時間進行，警方認為期間非法賭博人數有可能因而上升，故特別呼籲市民勿被網上廣告誘惑並以身試法。警方稱已累積足夠經驗及工具，故即使面對整體數碼化趨勢及匿名社交軟件進行非法賭波，仍有方法應對，相信能容易追查到「外圍」團伙以及參與非法賭博人士。



警方今年反非法賭博口號。（呂婉盈攝）

「賭外圍波」呈數碼化趨勢 警籲年輕人勿受廣告誘惑

有組織罪案及三合會調查科高級督察劉啓彥表示，2022年至2025年期間，整體涉及非法賭博活動的案件宗數及拘捕人數輕微下跌，去年總共有374宗嚴重賭博罪行案例，比前年少約兩成。不過，因應新一屆世界盃將至，警方預計賽事期間或有更多人「賭外圍波」。

劉啓彥又指，由於近年網絡盛行，市民容易受社交媒體上的廣告影響而接觸非法賭博，當中年輕受眾較多；賭客於網上賭博時不必認識「莊家」或中介人，只需自行到指定網站進行賭博，並於網上銀行過數或經虛擬貨幣作交易。

2022至2025年涉及非法賭博活動的案件宗數及拘捕人數。

網上賭博均可干犯「向收受賭注者投注」罪行 最高判囚9個月

根據香港法例第148章《賭博條例》，除受規管的賽馬、足球博彩及六合彩或其他獲發牌的博彩場所、以及獲法例豁免的賭博活動外，其他賭博活動包括網上賭博均可干犯「向收受賭注者投注」罪行，最高刑罰為監禁9個月及罰款5萬元。

劉啓彥指出，一些外圍賭博集團由黑幫操控，當賭客「愈賭愈大、愈輸愈多」，並身負債務之時，更可能被逼賣銀行戶口以作「洗黑錢」之用，從而身陷法網。

有組織罪案及三合會調查科高級督察劉啓彥（左）及總督察黃宇徽（右）講解今屆世盃期間加強執法。（呂婉盈攝）

2022年世界盃及2024年歐國盃期間，分別有1,104及735人因涉嫌干犯賭博罪行被捕。今屆世界盃比賽場次數目大幅增加，且大部分於香港深夜時間進行，警方認為期間非法賭博人數有可能因而上升，故特別呼籲市民勿被網上廣告誘惑並以身試法。

數碼化難執法？ 警：事事有難度 世界盃期間「加大力度」

警方表示近年一向以情報主導行動打擊非法賭博罪行，被問到現今虛擬資產盛行會否令執法難度更高，有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽表示，近年不少罪行均牽涉虛擬交易，當中非法賭博亦常以虛擬資產作支付方式，並非「新鮮事」。

2022至2025年涉及非法賭博活動的檢獲現金。

黃宇徽指「做每件事都有一定難度」，但警方已累積足夠經驗及工具，故即使面對整體數碼化趨勢及匿名社交軟件仍有方法應對，相信能容易追查到「外圍」團伙以及參與非法賭博人士。警方將於今年世界盃期間「加大力度」執法，並會因應不同案例需要與其他地區執法機關合作。

除執法以外，警方表示亦會於校園及公眾地方進行宣傳教育以作預防，期間會與其他政府部門或社區持份者合作，如民政局青年事務局、「平和基金」和各區滅罪委員會等。