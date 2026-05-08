積極打擊新型非法賭博　嚴防「預測市場」荼毒社會

《2025年博彩稅（修訂）條例草案》在去年於立法會三讀通過，特區政府原定據此於今年9月推出籃球博彩，並向香港賽馬會發出單一牌照，但早前卻煞停有關計劃，引起社會爭議。政府指新興的「預測市場」（Prediction Market）發展過於猖獗，擔憂在此時推出新博彩項目，會引起市民對各類新興賭博的關注，間接助長非法市場。



馬會原定9月推出籃球博彩。（資料圖片）

對於這項決定，社會上有不同聲音，有學者質疑政府對市場不敏感、擔心弄巧反拙，將更多資金推向不受規管的非法市場。然而，政府今次按下暫停鍵，背後有維護社會整體福祉、防範新型金融與科技風險的宏觀考量，政府按下暫停鍵，應該持平看待。

「預測市場」帶來的嚴峻挑戰確實不容忽視。與傳統的外圍波、地下賭場不同，這類平台利用無遠弗屆的互聯網興風作浪，其滲透力早已跨越地域界限，破壞力與傳統非法賭博方式不可同日而語。

根據民政及青年事務局的數據，預測市場的每月交易量已由2024年初的少於1億美元，呈幾何級數暴增至2025年底的超過130億美元，預計到2030年更會再增加五倍。當局擔心，在對預測市場風險缺乏掌控的情況下貿然推出籃球博彩，或會弄巧反拙，助長賭風，而由於預測市場毋須繳納高額博彩稅，原本預計增加博彩範圍可帶來的數十億計稅款，亦會「見財化水」。

預測平台（如Polymarket等）之所以能夠在短期內野蠻生長，是因為它們巧妙地借助了區塊鏈技術與加密貨幣（如穩定幣）進行結算，成功繞過了各國傳統的金融監管與博彩法規。這種「去中心化」的特性，使得資金流向難以追蹤，參與者的身份難以核實，不僅為洗黑錢等犯罪活動提供了溫床，更構成前所未見的監管挑戰。當萬事萬物——從體育賽事、政治選舉到娛樂圈八卦——皆可成為對賭標的，它已經不再是單純的博彩，而是一場披着科技外衣的全球性投機狂歡。

面對如此凌厲的科技與非法賭博變局，政府主動提出應變，展現了積極有為的態度。公共政策的推行從來不應是一成不變的，當外在環境與風險因素發生根本性改變時，及時審視並調整步伐，是負責任管治的體現。政府沒有因為法例已經通過而默守成規，而是選擇在全面評估風險、確定具備成熟條件前暫緩步伐，符合公共利益。

立法會去年三讀通過籃球博彩合法化，民青局局長麥美娟表示，政府會同時加強輔導與支援，避免青少年沉迷賭博。（直播截圖）

與此同時，作為唯一獲授權營運合法博彩的機構，香港賽馬會的商業拓展規劃無疑因突然其來的變化受到影響，但馬會對政府的做法表示理解與尊重，並承諾願意配合有關工作，這種配合社會大局的態度，同樣值得肯定。

賭博風氣從來都不應被鼓勵，這是大眾普遍認同的道德底線。然而，人性中尋求刺激的弱點客觀存在，要有效對抗非法賭博的蔓延，單靠嚴刑峻法與道德說教往往難以完全奏效。務實的應對之道，既要加強宣傳教育，提高市民對新型賭博陷阱的防範意識，也要適當疏導，包括利用合法、受嚴格規管的渠道來引導市民的博彩需求，多管齊下，

這其實也是政府當初推行籃球博彩稅時強調的本意——期望透過提供安全和受規範的環境，將原本流向非法外圍的資金引導至合法渠道，從而打擊非法籃球賭博，避免投注者因參與非法外圍或賒帳而泥足深陷。

如今，面對「預測市場」這個更為龐大、更具隱蔽性的新威脅，政府選擇對籃球博彩從長計議。作為本港唯一的合法博彩機構，馬會同樣需要應變。馬會一直強調會推行嚴謹的有節制博彩政策，應該在此原則下主動擔當起社會防線的角色，積極與政府相關部門，包括民青局、財庫局及創科局等合作，共同研究如何全面應對新型非法賭博的挑戰。

具體而言，馬會與政府可以利用大數據與人工智能技術，深入分析「預測市場」在香港的滲透情況與運作模式；同時，應增撥資源設立專注於為青少年提供輔導及支援服務的新中心，針對加密貨幣賭博的特性制定新的輔導策略。在金融監管層面，當局亦需探討如何從支付網站、虛擬資產交易平台等源頭堵截非法賭博資金的流動。

現時多個歐洲國家，包括法國、比利時、荷蘭、葡萄牙等等，已陸續封禁或限制 Polymarket 在當地運作，而且幾乎都以這類平台未經授權經營類似賭博服務為禁制理由。既然香港亦意識到預測市場的潛在破壞力，也應積極採取必要舉措應對，包括考慮立法封禁此類平台網站運作。

籃球博彩的煞停，提供了一個讓社會重新思考博彩政策定位的契機。我們需要一個具備前瞻性、能夠通盤部署應對「預測市場」威脅的完善機制。只有政府、馬會與社會各界齊心協力，堅守打擊非法賭博的原則，方能在這場科技與監管的博弈中，切實保護市民大眾及下一代的福祉。