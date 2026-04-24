通盤部署打擊非法賭博　社會願景更需確立

民政及青年事務局在不足一年前（去年6月）向立法會匯報籃球博彩方案，提及六個支持理據，包括「市民對籃球博彩需求明顯上升，建議措施有助打擊非法賭博」、「為投注者提供安全和受規範的環境，避免投注者觸犯法例或因賒帳非法投注而欠下巨債」等。但由於設立籃球博彩規管制度是財政司長於去年宣讀財政預算案演辭時宣布的，坊間自然認為六個理據中的最後一個——「新增合法博彩選項可增加政府博彩稅稅收」——方為重要考慮。



先不說「以博彩打擊賭博」的邏輯並不容易理解，即使是稅收貢獻，《香港01》去年亦曾批評「把從投注者來的錢分派到贏家、賽馬會和庫房之中，基本上只是『塘水滾塘魚』⋯⋯政府即使多了十億廿億稅收，對於千億財赤也只是杯水車薪」。特區政府現在改變主意，認為外地「預測市場」猖獗，不能忽視其對非法賭博可能帶來的影響，認為不適宜繼續推進籃球博彩規管，做法值得肯定。

公共政策從來不可能一成不變，正如巴士安全帶的法例有所不足，就得叫停、全盤檢討、從長計議。民政及青年事務局局長麥美娟表示，「預測市場」每月交易量由2024年初不足一億美元到去年12月已達130億美元，若這時候推出籃球博彩，或令市民因新鮮感而加入非法賭博。行政長官李家超周二（4月21日）亦指出，預測市場「不只是賭博，還涉及大量投機行為，有時更會利用虛擬資產⋯⋯只有在全面評估所有風險後，確定確實值得推行時才會進行；若未能確定其價值，則在未有把握之前，寧可暫不推進」。

政府審慎考慮，社會卻不無意見。例如前民政事務局常任秘書長楊立門質疑：「各種非法及受規管的網上賭博在世界各地存在已久，更不時推出新的賭博主題和方式，這一點政府和整個立法會不可能最近才突然察覺。為何一種新形式的博彩出現，我們便要馬上叫停一個社會已有廣泛共識、目的是打擊非法籃球博彩的方案？」

先不說籃球博彩並非「廣泛共識」（去年時任立法會議員狄志遠曾在「01論壇」撰文剖析問題），「預測市場」亦非一般賭博。其往往涉及虛擬資產的投機活動，加上大數據、人工智能運算等科技，基本上萬事皆可賭，Polymarket及Kalshi兩個主要平台去年交易量以千億計。應對虛擬資產、人工智能帶來的投機風險，政策範疇就遠超民政及青年事務局所規管的博彩，還有財經事務及庫務局以至是創新科技及工業局的考慮。始勿論當局是否近期才注意到「預測市場」，因應形勢是通盤部署總有道理。規管博彩會助長抑或打擊非法市場，得嚴謹審視。

以禁煙為例，儘管醫務衞生局局長盧寵茂推動「無煙香港」，將違例吸煙罰款加倍、禁煙區範圍擴大，但坊間仍然不乏聲音站在煙草商的一方，聲稱控煙政策只會助長非法煙草市場，又或者將煙民推向另類煙草。但在近日，英國下議院與上議院就《煙草和電子煙法案》達成共識，將禁止2009年1月1日之後出生的人購買香煙，藉此打造無煙世代。

即使「終身禁煙令」先鋒新西蘭已經撤回法案，惟實際原因在於政府需要稅收支持，以及政黨輪替的立場反覆。此例子更好說明，一個負責任的政府應該從原則入手，具備長遠願景，而非因為一時之稅收或政見而犧牲社會福祉。籃球博彩稅無期推行，賽馬會亦表示尊重及配合政府工作，正是契機讓政府牽頭確立打擊非法賭博的立場。

若說市民可以在海外網站參與「預測市場」，為什麼不是從教育、宣傳以至金融科技規管著手，反而是引入新的博彩活動，變相鼓勵市民賭博？