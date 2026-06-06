盧寵茂訪問福建省　深入交流跨境醫療協作　邀藥企來港開展科研

醫務衞生局局長盧寵茂周五（5日）結束為期兩日訪問福建省的行程。局方表示，雙方亦就跨境醫療協作、深化兩地中醫藥醫療服務以及發揮香港國際醫療創新樞紐的優勢等議題進行深入交流；盧局長誠邀創新藥企業，積極探索在香港開展科研活動及進行藥物審批註冊的機遇。



醫務衞生局局長盧寵茂教授（右二）6月4日率領代表團在福州與福建省衞生健康委員會黨組書記、主任楊閩紅（左一）會面。醫衞局副秘書長麥震宇（右一）和醫衞局高級顧問（局長辦公室）樊敬文醫生（右三）亦有出席。(政府新聞處圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂教授6月4日率領代表團在福州參觀復旦大學附屬華山醫院福建醫院。盧寵茂（右二）在醫院的急診室聽取醫護人員介紹處理急診流程。(政府新聞處圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂教授6月4日率領代表團在福州參觀復旦大學附屬華山醫院福建醫院。盧寵茂（左四）聽取醫院職員介紹醫院建設。(政府新聞處圖片)

盧寵茂局長周四（4日）率領代表團抵達福州展開行程，並在下午與福建省衞生健康委員會黨組書記、主任楊閩紅會面。盧局長重點介紹香港多項醫療政策的最新發展，包括深化醫療體系改革和推進基層醫療發展。

局方表示，雙方亦就跨境醫療協作、深化兩地中醫藥醫療服務以及發揮香港國際醫療創新樞紐的優勢等議題進行深入交流。盧寵茂說︰「這次交流讓雙方加深了解兩地在醫療衞生領域的發展現況，為日後探討閩港兩地醫療協作奠下基礎。」

醫務衞生局局長盧寵茂教授6月4日率領代表團在福州參觀復旦大學附屬華山醫院福建醫院。盧寵茂（右三）在醫院的國際醫療部與職員交流。(政府新聞處圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂教授6月4日率領代表團在福州參觀復旦大學附屬華山醫院福建醫院。盧寵茂（左二）參觀醫院的康服醫學中心。(政府新聞處圖片)

代表團一行在福州亦有到訪當地醫藥機構。盧寵茂周五（5日）下午抵達廈門，參觀廈門生物醫藥港和生物醫藥機構。

局方指在與福州和廈門生物醫藥機構高層人員會面期間，盧局長重點介紹香港政府在發展國際醫療創新樞紐、優化藥物審批和註冊制度，以及推動臨床試驗發展等措施，包括實施「1+」藥物審批機制、推行新藥「第一層審批」機制、成立粵港澳大灣區國際臨床試驗所和其下的真實世界研究及應用中心，以及將於今年內成立香港藥物及醫療器械監督管理中心。

醫務衞生局局長盧寵茂教授6月4日率領代表團在福州參觀復旦大學附屬華山醫院福建醫院。盧寵茂（左八）、醫衞局副秘書長麥震宇（左七）和醫衞局高級顧問（局長辦公室）樊敬文醫生（左六）與醫院領導和代表團其他成員合照。(政府新聞處圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂教授（右三）6月4日率領代表團在福州到訪當地一間醫藥機構。醫衞局副秘書長麥震宇（右四）和醫衞局高級顧問（局長辦公室）樊敬文醫生（右二）亦有出席。(政府新聞處圖片)

盧寵茂表示，香港積極配合國家「十五五」規劃的方向，提出支持加快生物醫藥發展、完善創新藥審評審批機制的工作目標，積極發展成為連接中國內地與世界的創新藥物綠色通道。他指香港能夠為創新治療藥物提供從臨床試驗、監管審批，以至納入公營醫療系統的完整支援，「我們誠邀有意開拓香港以至大灣區市場的創新藥企業，積極探索在香港開展科研活動及進行藥物審批註冊的機遇。」

醫務衞生局局長盧寵茂教授（後排右三）6月5）率領代表團在泉州參觀晉江市醫院。(政府新聞處圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂教授6月5日率領代表團在泉州參觀晉江市醫院。盧寵茂（前排左二）聽取醫院職員介紹處理急診流程。醫衞局副秘書長麥震宇（第二排左一）亦有陪同。(政府新聞處圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂教授6月5日率領代表團在泉州參觀晉江市醫院。盧寵茂（前排右二）在醫院與醫護人員交流。(政府新聞處圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂教授6月5日率領代表團在泉州參觀晉江市醫院。盧寵茂（中）與醫院管理人員交流。(政府新聞處圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂教授（左二）6月5日率領代表團在廈門參觀廈門生物港。(政府新聞處圖片)

代表團在福州、泉州和廈門訪問期間，分別到訪復旦大學附屬華山醫院福建醫院、晉江市醫院和廈門大學附屬中山醫院，實地了解當地醫院的整體運作情況，包括基層醫療和慢性疾病管理體系、中醫服務，以及門診和急診流程等。

陪同盧寵茂出訪的代表團成員包括醫衞局副秘書長麥震宇、高級顧問（局長辦公室）樊敬文醫生，以及醫衞局、衞生署和醫院管理局人員。

醫務衞生局局長盧寵茂教授（左一）6月5日率領代表團在廈門生物港參觀一間製藥企業，並與企業代表交流。醫衞局高級顧問（局長辦公室）樊敬文醫生（右二）亦有陪同。(政府新聞處圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂教授6月5日率領代表團在廈門參觀廈門大學附屬中山醫院。盧寵茂（右二）聽取醫院職員介紹該院的自助服務系統。醫衞局高級顧問（局長辦公室）樊敬文醫生（右三）亦有陪同。(政府新聞處圖片)