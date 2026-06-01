北上求醫｜港粵攜手啟動跨境醫療旅行項目　助力灣區醫療資源共享

5月29日，「港粵聯手 打造港澳同胞來穗醫療旅行新高地」項目在廣州南沙啟動。該項目由大灣區醫療專業發展協會聯合家庭醫生在線共同發起，廣州南沙經濟技術開發區投資促進局協助對接。項目的落地，標誌著粵港澳大灣區在跨境醫療資源深度融合與服務標準互認上邁出了關鍵一步。



中國政協常委、前香港特區政府食物及衛生局局長高永文在視頻致辭中表示，當前港澳居民來穗醫療旅行、內地患者赴港高端診療的需求持續增長，但仍面臨服務通道權威性、訊息不對稱、流程煩瑣、配套服務不完善、服務標準不統一等諸多問題。為此，共建一站式、標準化、可長期運營的跨境醫療旅行服務體系，打通從港澳諮詢、跨境出行，到廣州就診、康復隨訪的全流程服務，並同步構建內地患者赴港就醫的綠色通道，顯得尤為迫切。

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廣州南沙粵港合作諮詢委員會副主任委員葉澤恩現場表示，隨著大灣區「一小時生活圈」的形成，港澳居民對內地優質醫療資源的需求日益增長。當前面臨的挑戰，不僅僅是技術的對接，更是醫療標準的互認、就醫流程的銜接和信任的建立。廣州正全力打造國際醫療旅遊服務中心。南沙作為粵港合作的前沿陣地，不僅要提供頂尖的醫療技術，更要提供與國際接軌的服務體驗。

大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑表示，該項目將依託香港成熟的醫療標準與專業質控經驗，為項目注入核心基因。這意味著，港澳同胞在穗就醫時，不僅能享受到內地三甲醫院的精湛醫術，更能體驗到熟悉的、符合國際標準的服務流程。

家庭醫生在線創始人、CEO鄭文藝先生具體介紹，目前，兩地醫療資源服務已開闢線上互通渠道。廣州區域內各三甲醫院的約500位優秀醫生已在香港優醫通平台實現上線，港澳同胞通過優醫通平台，可以方便地獲得來穗醫療旅行的服務。同時，通過家庭醫生在線平台，內地患者也可以方便地獲得香港的醫療服務。

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