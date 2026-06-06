Save Lily事件｜孫玉菡：Danny情況良好　社工今早與父母會面

一對父母在家分娩男嬰Danny，因涉嫌疏忽照顧兒童被捕，其後獲准保釋。勞工及福利局局長孫玉菡今日（6日）表示，Danny現正收容所情況良好，有專業人士照料，今早亦有社工與其父母會面，在現階段要待法庭批出正式保護令，在各專業團體評估Danny及其家庭狀況，作出評估後，會再向法庭提出下一步工作。



男嬰Danny父母被警方拘捕後，Danny被送到醫院檢查，政府其後向法庭申請兒童保護令。孫玉菡今日會見傳媒時表示，Danny現正在收容所居住，有專業人士照料，情況良好。他又指，政府在其父母被捕後，有安排社工與他們會面，並在今早再進行會面，了解他們的狀況，商討可以如何做，包括如何在社工陪同下作出探訪安排。

孫玉菡續指，現時正等候法庭正式批出保護令，當局亦已啟動多專業系統，評估Danny及其家庭狀況，在作好評估會再向法庭提出下一步工作。