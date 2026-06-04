Save Lily｜DNA證為親生會送返港？瑞典：保護令由家庭法院決定

【Save Lily】未婚香港男女曾先生及關小姐在芬蘭家中分娩的次女Lily，因健康情況被瑞典強制接管照顧已三年。二人去年返港後，於開設社交平台開設「Save Lily」專頁，要求瑞典當局交還女兒。



今年4月，關小姐在本港家中分娩幼子Danny，但拒交DNA檢測證親子關係，一直沒為Danny領取出世紙，直至昨日（3日）在警方扣留期間，終答允檢測DNA，據悉今日（4日）證實為Danny父母。次女Lily也在當地沒有出世紙，他們今簽同意書，同意警方將DNA送往瑞典，以驗證與Lily的關係。



被問及若Lily的DNA證實與父母有血緣關係，會否安排Lily回港，瑞典林雪坪（Linköping）政府回覆指，不評論個別個案，當局始終優先尋求自願性解決方案，惟有在實在無法達成時，才考慮頒布照顧令。社會福利委員會會決定是否根據照顧令，申請保護令，若最終決定為是，會將案件送到家庭法院處理。



Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

瑞典林雪坪政府表示，有關強制照顧的決定，當局始終優先尋求自願性解決方案，唯有在實在無法達成時，才考慮頒布照顧令。社會福利委員會將決定市政府是否應根據照顧令申請保護令。在絕大多數的情況下，照顧者均有機會參加委員會的會議，若委員會決定申請保護令，案件將發送至家庭法院。

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

瑞典林雪坪政府指，法院將審查社會服務部門的評估報告，以及照顧者及其律師提交的文件，該名兒童亦有專屬律師。法院會舉行聽證會，讓所有當事人陳述對兒童現況的看法，並裁定該兒童是否應受監護令管轄。若當事人不滿意裁決，可向高等法院提出上訴，法院將重新審理案件並於舉行新聽證會後作出裁決。兒童及照顧者有權在整個過程中獲得公設辯護人的支援。

當局指，「兒童最大利益」是瑞典社會服務部門必須遵循的一項基本法律原則，故不會評論個別個案。