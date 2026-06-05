Save Lily｜網民點名3大男藝人拍電影　蝦頭高票當選女主角

轟動全港的「Save Lily」事件持續發酵。一對分別43歲及39歲的夫婦，因涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」於6月3日雙雙被警方拘捕，日前（4日）凌晨時份「前後腳」離開入境處總部，其出生至今仍未取得出世紙的幼子Danny亦已被送院檢查。



「Save Lily」事件持續發酵，引得網民的大量關註。（香港01攝）

由於案情曲折離奇（涉事夫婦早年在芬蘭家中分娩致首胎夭折、次女Lily遭瑞典當局強制接管、回港在誕下幼子後又堅拒驗DNA），這起真實事件隨即震動全港。網民更已急不及待將整件事「劇本化」，在社交平台熱烈討論若將其改編成奇案電影，究竟該由哪些大咖藝人出演！大批網民紛紛化身「選角導演」，根據涉事角色的外形與氣質，在討論區推舉出了最完美的演員組合。

「Save Lily」事件轟動程度令網民忍不住討論若將事件改編成電影或劇集，應該由誰飾演兩位主角。（香港01攝）

網民點名3大男藝人演男主角

這宗奇案的男主角（曾父）性格固執、經歷奇特，網民在社交平台上集思廣益，篩選出外形或氣質最神似的3大男藝人。

網民忍不住「創作」起來，討論應該由誰飾演兩位主角。（Threads）

林盛斌（Bob）的呼聲極高，其親民且具辨識度的外形被不少網民力撐出演，甚至有充滿幽默感的留言笑稱，以Bob的可塑性，在戲中「有權一人分飾兩角」。

林盛斌（Bob）的呼聲最高。（Threads）

林盛斌（Bob）。（資料圖片）

實力派演員麥沛東同樣高票上榜。網民直言其外形與事件人物頗為相似，加上他此前在律政懸疑犯罪片《正義迴廊》中的神級演技深入人心，若再次出演奇案電影，絕對是得心應手、品質保證。

有留言指「麥沛東似D」（Threads）

麥沛東憑《正義迴廊》中的精彩演技同樣上榜。（ViuTV）

作為《中年好聲音3》的季軍，劉洋這次也意外被網民點名，不少人指出他的外形與涉事父親有幾分神似，認為他跨界出演大有可為。

劉洋是《中年好聲音3》的季軍（TVB）

網民高呼：女主角呼非「蝦頭」莫屬

至於這宗奇案裡作風同樣大膽、言行備受爭議的母親（關女），網民的意見竟然空前一致，全網高呼：「蝦頭」楊詩敏是唯一人選！

不少網民都力撐「林盛斌（Bob）x 蝦頭」這對經典搞笑組合出演。（TVB）

網民力撐蝦頭與阿Bob合演這對偏執夫婦，大家認為蝦頭不僅演技精湛、收放自如，更是圈中公認能將荒誕喜劇與沉重悲劇完美融合的硬實力女星。如果由「林盛斌（Bob）x 蝦頭」這對經典搞笑組合來合演，將原本沉重的奇案用黑色幽默的方式解構，絕對會火花四濺！