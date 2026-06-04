Save Lily｜獨家專訪Danny外婆　談女兒獨立個性　渴望再見孫仔

Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母｜男嬰Danny母親在家分娩後一度拒向入境處提交DNA樣本作對比以證與Danny關係，與Danny父親兩人周二（2日）因涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕 。



兩人今日（4日）凌晨獲准保釋，《香港01》今早獨家接觸到Danny外婆何女士。何女士在訪問中透露，女兒中學起入讀寄宿學校，為人獨立，於香港大學畢業後便前往瑞典生活。早些年，何女士曾應女兒要求，每月花費逾千元寄中藥材到瑞典，為事件另一主角Lily醫治牛皮癬 ，又證實後來女兒「喺英國大肚帶返嚟香港（涉及Danny）」。



對於女兒選擇在家分娩，以及與伴侶曾生雙雙被捕，何女士直言：「既來之則安之……我又唔知佢犯咗天條大罪，還是小意思？」當談及幼孫Danny去向時，何女士顯得著緊：「唔使問我都要見㗎啦，有得見就見，係咪啊？」



《香港01》記者今早獨家接觸到Danny的外婆何女士。（黃學潤攝／獨家圖片）

何女士大半生勞碌撐起家 現時依靠綜援維生

年屆七旬的何女士 ，目前獨居於長沙灣一個公屋單位，她自言大半生勞碌：「我掛住做嘢，（維持）一家收入支出，我返大陸車嘢、綉花，嚟到香港做餐廳，咩都做，我又無文又無化。」何女士工作至 60 多歲才退休，丈夫在 12 年前因中風過身，現時主要依靠綜援維生。

女兒中學起寄宿 港大畢業後前往瑞典生活

何女士指昔日一直忙於「搵食」，女兒自中學起便開始讀寄宿學校 ：「佢鍾意寄宿，咪由佢寄宿囉，慳啲錢都畀佢寄宿啦，學校嘅生活同屋企嘅生活唔同㗎。」何女士形容女兒為人獨立，「我又唔識分性格唔性格喎......梗係有自己諗法，如果跟住我就死梗㗎啦，我有咩見識啊，成日喺農村耕田。」

被問到女兒讀書是否出眾，何女士表示不太清楚，「獎學金係佢自己揸住，佢自己用囉」，她只知女兒在香港大學畢業後，便前往瑞典等地生活。

曾寄中藥到瑞典醫Lily牛皮癬 女兒曾簡單交代Lily「喺瑞典畀人拐走」

何女士提到，女兒在瑞典生活時曾要求她買藥寄往當地，「個孫（Lily）有啲牛皮癬，要買中藥」。為了Lily的健康，何女士自掏腰包買藥寄往外國 ：「佢（女兒）邊有錢，一箱藥都要千幾銀，個個月都差唔多寄過去，細路仔有病無理由唔睇，大人病就可以唔理。」何女士坦言，女兒曾簡單交代過Lily「喺瑞典畀人拐走咗」，亦略略提過在外國被捕，但具體情況她也不太清楚。

Danny外婆何女士曾應女兒要求，寄中藥材到瑞典醫治Lily的牛皮癬。（黃學潤攝／獨家圖片）

女兒在英國大肚後回港 曾生與弟爭執後搬離秀茂坪單位

其後，女兒從英國返港，並居住在曾先生位於秀茂坪的單位，何女士曾前往探望，形容單位較舊，環境欠佳。她坦言初時不知女兒懷孕：「佢大肚好大我就知囉，佢唔係喺呢度（香港）大肚，係喺英國嗰度帶返嚟㗎個肚。」何女士續指，早幾個月曾先生與其弟弟爭執，「兩兄弟打到七彩啦，嗌我唔好去啊。唉，打到去派出所（警署）」事後兩人亦搬離該單位。

對於女兒選擇在家中分娩，何女士直言：「我無得擔心，但我去做，我都可以去做。喺屋企生咪生，我都唔擔心。」她更透露自己年輕時也曾學習過護理。何女士又指，女兒分娩後有自行購買中藥材調理身體坐月，而非跟隨傳統食薑。

自言無文化 不過問女兒及曾生事宜

談及對曾先生的看法，何女士坦言：「呢啲係佢個人（女兒）嘅愛好，我無得反對，我亦都無得支持，佢鍾意就佢嘅。𠵱啲老豆老母一般都唔理。」受訪期間，何女士多次指自言沒有文化，從不干涉女兒的感情及婚姻狀況：「你要結婚咪結婚囉，我唔知佢幾時結婚，我都唔理呢啲嘢，你兩個搞掂，你兩個有文化有知識。」她亦不清楚女兒與曾先生究竟信奉什麼宗教。

何女士亦指，不清楚女兒與曾先生的工作情況 ：「去咗英國咁多年，我都未見過佢做過嘢，佢自己搞掂，我有錢咪畀啲佢。 」

兩人離開入境處後，回應在場記者提問。（陳永武攝）

憂孫兒滯留收容所 回應女兒被捕：既來之則安之

對於女兒及曾先生涉及疏忽照顧兒童被捕，何女士並不擔心：「擔心又係咁，既來之則安之，我都慣咗㗎啦呢啲嘢……我又唔知佢犯咗天條大罪，還是小意思，唔到我擔心㗎。」

然而，當提到剛出生的孫兒 Danny 的去向時，何女士顯得着緊及憂心：「拎咗去保良局仲慘。」她表示不知道該如何尋找合適的監護人，「除咗我自己，我自己親力親為，你有錢冇錢，有飯食就得，我唔計呢啲，因為佢係我自己人」。

訪問尾聲，記者問她是否想見孫兒一面，何女士說：「唔使問我都要見㗎啦，有得見就見，係咪啊？」

稱在家中誕下幼子Danny的關姓女子，6月3日晚上約10時由入境處車輛載離紅磡警署，前往將軍澳入境處總部再協助調查。（梁偉權攝）

一對未婚伴侶曾小姐及關小姐，在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後，再在住所分娩幼子Danny，惟拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙。他們於本周二（2日）涉嫌疏忽照顧兒童被警方拘捕及扣查，Danny則被送往醫院檢查。