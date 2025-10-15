全運會｜體院馬會設獎勵計劃　個人金牌獲75萬　團體金牌獲150萬

體院及馬會自2023年推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，向在大型綜合運動會表現出色的香港運動員提供現金獎勵。是次計劃將涵蓋第15屆全國運動會，個人項目方面，金牌得獎者將可獲75萬元現金獎勵；團體項目金牌則可獲150萬元。



個人項目方面，金牌得獎者將可獲75萬現金獎勵、銀牌可獲37.5萬、銅牌可獲15萬；團體項目方面，金牌可獲150萬現金獎勵、銀牌可獲75萬、銅牌可獲30萬。（大會提供）

是次計劃將涵蓋由粵港澳三地共同舉辦、主賽期由今年11月9日至21日進行的第15屆全國運動會。個人項目方面，金牌得獎者將可獲75萬現金獎勵、銀牌可獲37.5萬、銅牌可獲15萬；團體項目方面，金牌可獲150萬現金獎勵、銀牌可獲75萬、銅牌可獲30萬。

體院主席鄧竟成表示，感謝馬會一直以來積極推動本地精英體育發展 ，更於全國運動會舉辦在即，透過計劃進一步增撥資源 ，給予運動員莫大支持與肯定，祝願運動員憑藉主場之利，爭取佳績。

香港單車隊備戰全運會。（資料圖片／廖雁雄攝）

至今頒發近7600萬

體院於1994年推出優秀運動員獎勵計劃，透過現金獎勵表揚於大型運動會中表現出色的香港運動員。馬會於2023年起再度贊助體院，透過為期三年的賽馬會優秀運動員獎勵計劃，至今向參與奧運會等大型綜合運動會、表現優秀的運動員，頒發近7,600萬港元。