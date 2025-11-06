劍擊運動員馬暤孜稱在體院健身室受傷 入稟向體院等索償
撰文：陳蓉
出版：更新：
劍擊運動員馬暤孜疑於2022年11月16日，在香港體育學院健身室意外受傷，她昨（5日）入稟區域法院，就意外事故造成的人身傷害，向體院及一名張姓人士追討損失及有關訟費。根據司法機構網頁，案件將於2026年4月24日進行核對列表審核聆訊。
原告為MA Gillian HO Chee（馬暤孜），被告為香港體育學院有限公司(Hong Kong Sports Institute Limited及Cheung Kin Fun Kelvin。
入稟狀指，馬在2022年11月16日，在香港體育學院的健身室因意外受傷，而該意外是由於被告疏忽或違法所引致的，故她就意外事故造成的人身傷害，向體院及一名張姓人士追討有關損失及訟費。
案件編號：DCPI4114/2025
