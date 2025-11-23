香港隊全運會摘19面獎牌　體院院長蔡玉坤：運動員水準接近內地

香港隊在今屆全運會取得19面獎牌，是歷屆最多。體育學院院長蔡玉坤今早（23日）在電視台節目表示成績喜出望外，認為證明本港運動員水平與內地各省市相近，相信日後港隊在內地訓練的機會將愈來愈多。



三項鐵人港隊代表（後左一至五）在香港舉行的十五運會混合接力項目，以1小時24分16秒，第2名完成賽事，取得銀牌。（資料圖片/新華社）

香港男子欖球代表隊11月14日全運會七人欖球賽奪得金牌，是今屆港隊首面團體賽金牌。 （資料圖片/梁鵬威攝）

港隊男花贏得全運會首面金牌。（資料圖片/梁鵬威攝）

體育學院院長蔡玉坤對港隊成績喜出望外，認為證明香港運動員的水準與內地各省市十分接近。（資料圖片/體育學院院長）

港隊成績喜出望外 證水準與內地各省市接近

港隊在今屆全運會共收穫9金2銀8銅共19面獎牌，是歷屆最多。體育學院院長蔡玉坤今日（23日）在無綫新聞節目《講清講楚》中表示，對港隊成績喜出望外，雖然香港有天分運動員的比例未及得上內地，但運動員的水準與內地各省市十分接近。

本港今屆派出逾600名運動員參賽，蔡玉坤稱每位運動員均全力以赴，以「打不死」精神作賽。部分項目雖未有收獲獎牌，但約有8個項目取得第4名、逾40人排列第5至8位，當中有不少「新星」，反映港隊有下一梯隊接班。

他又提到港隊近年成績愈來愈好，是靠多年來的耕耘，政府支持及投放的資源不斷增加，加上大專院校及學校對體育重視等形成香港的體育文化。他提到不可忽略國家對香港的支持，例如與各省市簽訂的合作備忘錄，香港的運動員更可到內地集訓，有助不同項目發展，形容是事半功倍。

全運會2025｜何詩蓓在女子200米自由泳所向無敵，奪得港隊第三面金牌。（新華社）

全運會香港隊獎牌｜李思穎及梁穎儀奪得女子麥迪遜賽金牌。（資料圖片；趙子晉攝）

全運會2025香港隊獎牌｜佘繕妡奪得女子重劍個人賽銅牌。（資料圖片；廖雁雄攝）

大灣區申奧運？ 蔡玉坤認為可行

對於國際奧委會終身名譽主席巴赫日前稱大灣區具備申辦奧運條件，蔡玉坤認為大灣區申辦奧運十分適合，說：「我哋辦賽形式係work（可行），亦十分有信心可做好」。他又認為主辦賽事或體育是無形資產，對體育旅遊有協同效應，亦可增加社會和市民的凝聚力等。

他續指香港不時主辦國際體育盛事，如網球、羽毛球等，建議可考慮規模較小的亞青運，「因為規模較小，以及青少年的，可能要求各方面也不會去到那麼高水平。」

