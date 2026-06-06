華貴邨「粥福里」牛肉粥驗出二氧化硫　涉事北區食物製造廠停業

香港仔華貴邨粥店「粥福里」的牛肉粥樣本被檢出二氧化硫，食環署食安中心追查供應商，在北區一間持牌食物製造廠抽樣化驗，最終在兩個牛肉樣本檢出二氧化硫，涉違反《食物內防腐劑規例》防腐劑含量的規定。中心會繼續跟進調查，並會就違例事宜提出檢控。



食環署巡查期間又發現，該食物製造廠多處有污漬以及門有罅隙，已向相關人士提出檢控，同時發出鼠患通知；涉事廠方現已暫停營業。



位於香港仔華貴邨華貴坊的粥店「粥福里」，牛肉粥樣本被檢出二氧化硫，涉違反《食物內防腐劑規例》。(openrice圖片)

繼早前在香港仔華貴邨粥店「粥福里」抽取的一個牛肉粥樣本檢出二氧化硫，中心跟進追查顯示，該牛肉懷疑由北區一間持牌食物製造廠供應。中心隨即採取跟進行動，並即時從相關食物製造廠檢取牛肉樣本進行化驗，結果顯示兩個牛肉樣本分別含百萬分之七千七百和百萬分之八千三百的二氧化硫。

該食物製造廠涉違反《食物內防腐劑規例》防腐劑含量的規定，現已暫停營業。中心正跟進事件，並已知會涉事食物製造廠違規事項，指令其即時停售產品及棄置原材料。食環署巡查涉事食物製造廠期間，發現處所多處有污漬及門有罅隙，遂向相關人士提出檢控；並根據《公眾衞生及市政條例》發出消除鼠患通知，規定處所的負責人在指明時間內採取所需步驟以除去可引致鼠患的事物，否則會被檢控。

食安中心又指，中心在「粥福里」停售牛肉粥產品前，再抽取另一個牛肉粥樣本作跟進調查。結果顯示，該牛肉粥樣本含百萬分之五百四十的二氧化硫。

香港仔華貴邨粥店「粥福里」的牛肉粥樣本被檢出二氧化硫，食環署食安中心追查供應商，在北區一間持牌食物製造廠抽樣化驗，最終在兩個牛肉樣本檢出二氧化硫，涉違反《食物內防腐劑規例》防腐劑含量的規定。(資料圖片／陳葦慈攝)

中心會繼續跟進事件和採取適當行動，並會就違反《規例》事宜提出檢控。調查仍然繼續。根據《規例》，若違反防腐劑規定，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。

食安中心表示，二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據《規例》不得用於新鮮或冰鮮肉類。個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部份二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。