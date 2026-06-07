貿發局馬時亨：或升格阿拉木圖辦事處　本港須主動發掘新興市場

李家超早前率代表團出訪哈薩克和烏茲別克，隨行的貿發局主席馬時亨今日（7日）在電視節目指，代表團簽署了不少協議，貿發局不排除將位於哈薩克第一大城市阿拉木圖的顧問辦事處「升格」，安排人手於當地負責與政府及商界聯絡。



面對美國發起的關稅戰及複雜的地緣政治，他則指對本港而言，雖然仍會兼顧英國、歐盟等傳統穩定市場，但現在更必須主動出擊，發掘東盟、中東及中亞等新興市場。



李家超（左三）在哈薩克斯坦首都阿斯塔納與哈薩克總統托卡耶夫（右三）會面，就深化雙邊關係交流意見。（政府新聞處圖片）

李家超（左）與烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev，右）會面。（政府新聞處圖片）

貿發局主席馬時亨。（資料圖片）

馬時亨於無綫節目《講清講楚》表示，有代表團成員已與哈薩克和烏茲別克企業商討礦業、旅遊業等的合作機會，團內教育、文化相關人士簽署不少協議；亦有兩間內地公司有興趣於烏茲別克設藥廠及羊毛廠。他說，須繼續與當地企業保持關係，未年幾年將繼續聯繫並落實工作。

哈薩克方面，有國有資產有意欲來港上市，包括年內將有一間鐵路公司來港；現時當地公司已利用本港債券市場，未來將有更多往來。他又透露，貿發局不排除將位於阿拉木圖的顧問辦事處「升格」，安排人手於當地負責與政府及商界聯絡。

中亞政治環境穩定 本港須主動發掘新興市場

馬時亨認為，中亞政治環境十分穩定。他指，受中東局勢不穩影響，大量中東資金近期流入烏茲別克，帶動當地樓價上升達三成；加上習近平早於2013年已在哈薩克宣布「一帶一路」倡議，兩國關係密切，為香港及內地企業赴當地營商大派「定心丸」。

面對美國發起的關稅戰及複雜的地緣政治，馬時亨認為中國正積極結交盟友，並展現出強大的外交角力。對本港而言，雖然仍會兼顧英國、歐盟等傳統穩定市場，但現在更必須主動出擊，發掘東盟、中東及中亞等新興市場。

對下半年經貿表現抱持「審慎樂觀」態度

談及本港經濟前景，馬時亨指第一季受惠於AI投資帶動及過往東盟訪問團的成效陸續浮現，本港出口錄得30%的顯著增長。惟展望下半年，考慮到油價上升、高息環境以及潛在的全球經濟衰退等不明朗因素，他對下半年經貿表現抱持「審慎樂觀」態度；若外圍環境保持平穩，本港出口有望延續增長勢頭。