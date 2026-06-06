李家超訪中亞｜總結有八方面成果　簽訂15項諒解備忘錄和協議

行政長官李家超和香港加內地商貿代表團完成訪問中亞哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦。他指成功推動八方面成果，建立與兩國政府之間的高層接觸和聯繫，政府間同意展開不同範疇的雙邊協定磋商，並達成多領域合作共識，簽訂15項諒解備忘錄和協議，其中涉及具體金額總值超過16.5億美元。



行政長官李家超（右三）6月5日在烏茲別克斯坦塔什干到訪烏茲別克斯坦創新科技園區IT Park，參觀展廳。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超（右一）6月5日在烏茲別克斯坦塔什干到訪烏茲別克斯坦創新科技園區IT Park，參觀展廳。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超（左）6月5日在烏茲別克斯坦塔什干到訪烏茲別克斯坦創新科技園區IT Park。李家超與烏茲別克斯坦數字技術部第一副部長Ayubkhon Sultonov（右）會面。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超6月5日到訪烏茲別克斯坦創新科技園區IT Park。李家超（左三）與烏茲別克斯坦數字技術部第一副部長Ayubkhon Sultonov（右三）合照。（政府新聞處圖片）

李家超周五（5日）上午到訪烏茲別克斯坦創新科技園區IT Park，並與烏茲別克斯坦數字技術部第一副部長Ayubkhon Sultonov會面，就加強兩地創新科技和數字經濟合作交換意見。當局指IT Park現時已成為中亞領先的創科樞紐，匯聚逾千間創科企業和初創團隊，涵蓋軟件開發、人工智能和數字貿易等領域。

李家超在會上見證IT Park與香港三大創科園區——數碼港、香港科技園和港深創新及科技園交換諒解備忘錄或確立合作意向，推動兩地在初創培育、人才交流和聯合研發等方面加強合作。

行政長官李家超6月5日到訪烏茲別克斯坦創新科技園區IT Park。李家超（第一排中）、烏茲別克斯坦數字技術部第一副部長Ayubkhon Sultonov（第一排左五）、律政司副司長張國鈞（第一排左四）、財經事務及庫務局局長許正宇（第一排右四）、商務及經濟發展局局長丘應樺（第一排左三）等在IT Park合照。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超6月5日到訪烏茲別克斯坦創新科技園區IT Park。李家超（左二）與烏茲別克斯坦數字技術部第一副部長Ayubkhon Sultonov會面（左三）。旁為律政司副司長張國鈞。（左一）。（政府新聞處圖片）。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超6月5日到訪烏茲別克斯坦創新科技園區IT Park。李家超（中）與烏茲別克斯坦數字技術部第一副部長Ayubkhon Sultonov會面（右）。旁為律政司副司長張國鈞（左）。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超6月5日到訪烏茲別克斯坦創新科技園區IT Park。李家超（左二）與烏茲別克斯坦數字技術部第一副部長Ayubkhon Sultonov會面（右二）。旁為律政司副司長張國鈞（左一）。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超（左二）6月5日在烏茲別克斯坦塔什干到訪烏茲別克斯坦創新科技園區IT Park，參觀展廳，旁為烏茲別克斯坦數字技術部第一副部長Ayubkhon Sultonov（左三）。（政府新聞處圖片）

李家超表示，香港數碼競爭力排名全球第四，擁有五所世界百強大學及頂尖研發能力，正積極推進北部都會區及位於區內的河套深港科技創新合作區和沙嶺數據園區等項目，全力發展成為國際創新科技中心。他有信心，香港將成為烏茲別克斯坦企業開拓粵港澳大灣區和國際市場的戰略門戶，而香港企業亦可善用烏茲別克斯坦的龐大人才庫和產業優勢。

李家超周五出席中國駐烏茲別克斯坦特命全權大使于駿所設的交流餐敍，他感謝大使館支持香港政府的工作，並為這次訪問作悉心安排。

行政長官李家超（左）6月5日在烏茲別克斯坦塔什干出席由中國駐烏茲別克斯坦共和國特命全權大使于駿所設的交流餐敘，在交流餐敍前與于駿（右）會面。（政府新聞處圖片）

李家超下午參觀烏茲別克斯坦伊斯蘭文明中心，了解當地文化保育、學術研究和教育推廣工作。李家超表示，香港正積極發展成為中外文化藝術交流中心，擁有世界級博物館、豐富多元的藝術文化活動和蓬勃的人文交流網絡。他期望香港與烏茲別克斯坦未來進一步加強文化藝術、人文交流和博物館合作，深化兩地友誼。

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行政長官李家超（左二）6月5日在烏茲別克斯坦塔什干到訪烏茲別克斯坦伊斯蘭文明中心，了解當地文化保育、學術研究和教育推廣工作。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超（前排左一）6月5日在烏茲別克斯坦塔什干到訪烏茲別克斯坦伊斯蘭文明中心，了解當地文化保育、學術研究和教育推廣工作。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超（前排左一）6月5日在烏茲別克斯坦塔什干到訪烏茲別克斯坦伊斯蘭文明中心，了解當地文化保育、學術研究和教育推廣工作。（政府新聞處圖片）

其後李家超出席烏茲別克斯坦政府所設的商務交流活動，再次與烏茲別克斯坦總理阿卜杜拉．尼格馬托維奇．阿里波夫會面。李家超在活動上表示，烏茲別克斯坦位近年積極推動經濟改革，營商環境持續優化，展現出龐大的發展潛力；香港作為國際金融中心，具備健全規範的法治環境、穩健透明的監管制度和高度開放與國際化的營商環境，可為烏茲別克斯坦經濟發展需要提供專業支援，是協助烏茲別克斯坦企業拓展業務的理想平台。

行政長官李家超（右二）6月5日在烏茲別克斯坦塔什干到訪烏茲別克斯坦伊斯蘭文明中心，了解當地文化保育、學術研究和教育推廣工作。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超（右二）6月5日在烏茲別克斯坦塔什干到訪烏茲別克斯坦伊斯蘭文明中心，了解當地文化保育、學術研究和教育推廣工作。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超6月5日在烏茲別克斯坦塔什干到訪烏茲別克斯坦伊斯蘭文明中心，了解當地文化保育、學術研究和教育推廣工作，簽署紀念冊。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超（右）6月5日在烏茲別克斯坦塔什干到訪烏茲別克斯坦伊斯蘭文明中心，了解當地文化保育、學術研究和教育推廣工作。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超（前排中）6月5日在烏茲別克斯坦塔什干到訪烏茲別克斯坦伊斯蘭文明中心，了解當地文化保育、學術研究和教育推廣工作。（政府新聞處圖片）

李家超總結訪問行程時表示，這次中亞之行成果豐碩，代表團訪問哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦期間，成功推動八方面成果，包括：

（一）建立香港政府與哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦政府之間的高層接觸和聯繫，並達成多領域合作共識；

（二）香港政府與兩地政府共簽訂15項諒解備忘錄和協議，涵蓋商務、教育、發展項目等範疇。政府層面以外共達成81項諒解備忘錄和協議，涵蓋經貿、投資、金融、科技、航空等範疇。今次訪問共達成96項合作協議和諒解備忘錄，其中涉及具體金額總值超過16.5億美元；

（三）政府間同意展開不同範疇的雙邊協定磋商，包括與哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦政府就全面性避免雙重課稅協定展開磋商、同意就雙邊促進和保護投資協定展開談判，以及與烏茲別克斯坦政府推動清關便利合作；

（四）深化香港與中亞地區在金融、創新科技和航空等方面的項目對接與科研合作；

（五）彰顯香港出海平台有效作用並達致實質成果，香港與內地企業「拼船出海」，發揮協同優勢效應；

（六）促進人員往來便捷，推進直航、航空運輸合作和放寬互免簽證入境期限安排；

（七）推動教育、人才和文化交流，進一步加深民心相通；

（八）推進樞紐對樞紐合作模式，拓展香港與中亞地區更廣闊的合作空間。



行政長官李家超（左六）6月5日在烏茲別克斯坦塔什干出席由烏茲別克斯坦政府所設的商務交流活動，再次與烏茲別克斯坦總理阿卜杜．尼格馬托維奇．阿里波夫（右八）會面。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超（左）6月5日在烏茲別克斯坦塔什干出席由烏茲別克斯坦政府所設的商務交流活動，再次與烏茲別克斯坦總理阿卜杜．尼格馬托維奇．阿里波夫（右）會面。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超（左）6月5日在烏茲別克斯坦塔什干出席由烏茲別克斯坦政府所設的商務交流活動。（政府新聞處圖片）