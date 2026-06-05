李家超訪中亞｜與烏茲別克總統等會面　稱港可提供黃金貿易等支援

行政長官李家超周四（6月4日）分別與烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）、總理阿里波夫（Abdulla Aripov）等會面。他與米爾濟約耶夫時稱，香港正全面構建黃金交易生態圈，吸引黃金現貨在香港儲存、清算和交割，積極發展成為國際黃金交易中心。而烏茲別克擁有豐富的黃金儲備，香港可為該國在黃金貿易、儲備配置及專業服務等方面提供強力支援，並為兩地開拓更多互利共贏的商機。



2026年6月4日，行政長官李家超（左）與烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev，右）會面。（政府新聞處圖片）

晤烏茲別克正副總理談經貿合作

李家超上午與烏茲別克總理阿里波夫（Abdulla Aripov）、副總理霍扎耶夫（Jamshid Khodjaev）會面，商討深化兩地在經濟和貿易方面的交流合作。李家超表示，很高興繼早前與率團訪港的總理和副總理會面後，首次有機會在烏茲別克與二人見面。他又稱，烏茲別克是香港在中亞地區的重要貿易夥伴，兩地經貿聯繫持續深化，合作前景廣闊。

其後，李家超與烏茲別克總統戰略發展顧問烏穆爾扎科夫（Sardor Umurzakov）會面，就深化兩地合作交流意見。李家超表示，期望藉今次訪問，與當地政府、企業和相關機構建立更緊密聯繫，達致互利共贏。

2026年6月4日，行政長官李家超（左）與烏茲別克總理阿里波夫（Abdulla Aripov，右）會面。（政府新聞處圖片）

2026年6月4日，行政長官李家超（左五）與烏茲別克總理阿里波夫（Abdulla Aripov，右五）和副總理霍扎耶夫（Jamshid Khodjaev，右六）會面。（政府新聞處圖片）

鼓勵更多烏茲別克青年來港升學

中午，李家超與烏茲別克總統米爾濟約耶夫會面，雙方就進一步合作交流意見。李家超說，香港在「一國兩制」下同時擁有國家機遇和國際機遇，會繼續發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，進一步深化與烏茲別克在不同領域的合作和交流，攜手把握共建「一帶一路」機遇。

烏茲別克斯坦是中亞人口最多的國家，擁有豐富的天然資源和年輕勞動力。李家超表示，香港正積極發展成為國際專上教育樞紐與國際高端人才集聚高地，打造「留學香港」品牌。他邀請烏茲別克把重大會議和重點項目帶到香港，並鼓勵更多該國青年來港升學，透過教育、文化和民心相通，為兩地長遠合作打下更堅實基礎。