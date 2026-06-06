李家超訪中亞簽近百合作協議　張國鈞：為陸港企業打開市場大門

行政長官李家超率領的商貿代表團完成訪問中亞兩國行程，今日返抵香港。訪問團成員、律政司副司長張國鈞表示，此行成果令人鼓舞，代表團共簽署96份合作備忘錄及協議，總值超過16.5億美元，為香港及內地企業打開了中亞市場的大門。他又指，香港作為國際樞紐，必須主動對接國家戰略，開拓中亞市場。



簽署96份合作備忘錄及協議 總值逾16.5億美元

張國鈞今日在社交平台表示，是次訪問行程非常緊湊，成果令人鼓舞，代表團共簽署96份合作備忘錄及協議，總值超過16.5億美元，為香港及內地企業打開了中亞市場的大門。行政長官李家超與兩國元首及高層級官員亦舉行了多場會談，就兩地經貿、金融、基建、創科和教育等多個議題深入磋商交流。其中李家超提出「樞紐對樞紐」合作模式建議，加強兩地發展和合作，獲得積極回應。

香港專業服務切合中亞所需

他又表示，哈薩克與烏茲別克是中亞市場的門戶，香港則是進入中國、東亞及東南亞市場的窗口，強強聯手，定能產生「一加一大於二」的協同效應。中亞國家正處於高速發展階段，極需具備國際水平的專業服務支持，而香港的專業服務正好切合中亞所需，大派用場。

他續指，當前國家正踏入「十五五」規劃新階段，共建「一帶一路」邁向高質量發展，香港作為國際樞紐，必須主動對接國家戰略，強調開拓中亞市場，不僅為香港開拓經濟發展的新賽道，更是服務國家所需、貢獻香港力量的具體實踐。