宏福苑｜暫住寶田邨10多戶「睇樓」　有人即場填表接受收購建議

房屋局局長何永賢周日（7日）在社交平台表示，當局於剛過去的周五（5日）為住在寶田邨的宏福苑居民安排「睇樓團」， 亦是迄今為宏福苑居民安排的第四團「睇樓團」。雖然入住寶田邨的戶數只有不足20戶，但這次也有10多戶家庭參與，反應熱烈。



2026年6月5日，暫住寶田邨10多戶宏福苑家庭參加「睇樓團」，到樂富房委會客戶服務中心「睇樓」。 （何永賢微博截圖）

2026年6月5日，暫住寶田邨10多戶宏福苑家庭參加「睇樓團」，到樂富房委會客戶服務中心「睇樓」。 （何永賢微博截圖）

這次「睇樓團」由房屋署和中海物業聯手組織，帶領住戶到樂富房委會客戶服務中心「睇樓」，繼續有街坊帶着「接受收購建議信件」及相關表格到場，向「解說專隊」成員查詢並即場填寫。

街坊稱解說清晰、項目吸引

何永賢表示，有長者街坊聽取「解說專隊」成員解釋後，從本來不清楚有多少選擇，到現場能清楚複述「即使是最後一個揀樓，也有2,000個單位可以選擇」。在看見到街坊因此而放心得多，「解說專隊」團隊感受到每一句用心的解說都能發揮作用。

此外，有街坊說項目都很吸引，任意一個單位也會滿意，當局希望他能從中選到最稱心的單位，與家人開展新生活。

2026年6月5日，暫住寶田邨10多戶宏福苑家庭參加「睇樓團」，有住戶稱「解說專隊」成員解說清晰。 （何永賢Facebook截圖）

2026年6月5日，暫住寶田邨10多戶宏福苑家庭參加「睇樓團」，到樂富房委會客戶服務中心「睇樓」。 （何永賢微博截圖）

寶田邨作為房署轄下的屋邨，當局亦借此機會了解他們對屋邨管理團隊是否滿意。不少街坊都直接說「非常好」，長者街坊更說自己一些「諗到頭都爆」的搬屋問題，屋邨管理團隊以經驗快速幫忙解決，她還讚賞其他公務員說：「這次這個事件，沒有人有經驗處理，但你真的感受到別人是有心幫忙的，不是『打份工』。」