圍標刑事化｜競委會主席翟紹唐盼9月提方案　引入監禁為可行方向

大埔宏福苑火災後，社會關注樓宇安全及圍標問題。競委會新任主席翟紹唐今日（5日）表示，競委會正研究圍標刑事化，期望9月可以提出方案，爭取今個立法年度向立法會提交建議；另外，他又指競委會將就油價問題進行研究。



競委會新任主席翟紹唐表示，競委會正研究圍標刑事化，期望9月可以提出方案，爭取今個立法年度向立法會提交建議。（林彥汛攝）

競委會新任主席翟紹唐表示，競委會正研究圍標刑事化，期望9月可以提出方案，爭取今個立法年度向立法會提交建議。（林彥汛攝）

新上任翟紹唐首見傳媒多次談及圍標 稱以往打擊反競爭主要圍繞經濟

翟紹唐上任後今日首次見記者，席間多次談及圍標問題。他坦言，現時法例可能有不足的地方，過往針對反競爭行為的工作，主要圍繞經濟方面，故需要思考如何加強法例，增加阻嚇力。其中一個考慮方向為將圍標行為刑事化，現正研究具體做法，正與不同持分者，如大律師公會、律政司進行討論。他又透露，曾與特首聯絡過，對方亦有表達政府期望。

他又指，會探討就競爭法案件，要用較高的刑事方法進行舉證的問題，正考慮是否需要在條例列明，若涉民事訴訟，需要用民事舉證的基準，令執法工作更有效。

競委會約9至10月就圍標罪行刑事化提交修例建議 料不只一個方案

他期望，可在約9至10月就圍標罪行刑事化提交修例建議，料屆時會提出不只一個方案，期望爭取今個立法年度提交予立法會。

大律師公會主席毛樂禮早前提出，修改《競爭條例》，對圍標等嚴重反競爭行為加入監禁罰則，最高判囚7年。翟紹唐認為屬可行方向，目前刑罰未必足夠。

競委會新任主席翟紹唐表示，競委會將就油價問題進行研究。（林彥汛攝）

近日油價高企，翟紹唐強調，競委會關注事件，競委會曾在2017年就油價進行研究，現時適合再作研究，但目前未能分享詳細方向，但希望可以檢示油價的實際情況，以及可以提出哪些建議方向，確保不會有反競爭行為。

另外，他透露下一次競委會會議，或分開兩部分，其中一部會開放予公眾參與，以增加工作透明度，讓公眾了解他們的工作，及提供意見。