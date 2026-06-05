宏福苑聽證會｜第五輪共3場6.22至6.25舉行　下周一起可登記旁聽

就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會今日（5日)公布，委員會將於6月22日、24日至25日舉行第五輪共3場聽證會。公眾人士可在6月8日至11日透過網上系統，選取及預約登記有意旁聽的聽證會。委員會預計，按現時計劃，仍有需要舉行更多場聽證會，相關詳情會另行公布。



▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



+ 9

《香港01》宏福苑五級火專頁

第五輪聽證會周一上午10時起可預約登記

就第五輪聽證會，公眾人士（包括宏福苑居民）須於6月8日上午10時至11日上午10時期間，透過網上預約，選取有意旁聽的日子（可選取一場或多場），並遞交登記表格。委員會秘書處會根據系統接收登記表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額。

成功登記人士將於6月17日或之前，收到由委員會秘書處發出關於第二輪聽證會的「確認成功登記通知」：電話短訊通知將以「#IC-hearing」為發送人名稱；如登記時同時提供電郵地址，電郵通知將由hearing@ic-wangfukcourtfire.gov.hk發出。如未於該日期前收到通知，則表示登記不成功。就每場聽證會每人只限登記一次，重複登記將不獲受理。

委員會表示，按現時計劃，委員會預計仍有需要舉行聽證會，相關詳情（包括具體日期，以及公眾旁聽預約安排）會另行公布。

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



+ 12

約一半名額會優先分配予宏福苑居民

聽證會將預留部分座位予涉事方，並會開放名額予公眾人士旁聽。為能讓更多公眾人士出席旁聽，聽證會的過程將會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部分公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。主場地和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，而當中約一半名額會優先分配予宏福苑居民，傳媒則另行安排。

▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



+ 19

立獨立委員會審視大埔宏福苑火災的事故原因及相關問題，提出建議，防止同類事故再次發生。委員會於去年12月19日正式展開工作。委員會第一輪聽證會由3月19日開始直至4月2日，聽取法律團隊的開場陳詞和證人的口述證供，其中將包括宏福苑居民的口述證供。

▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼

