流感甲型乙型個案均呈升勢　孔繁毅指社區抗體水平降　籲接種疫苗

本港流感疫情有升溫跡象。港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅今日（8日）指出，本地甲型及乙型流感個案均錄得上升趨勢，其中甲型流感X3病毒為主要流行病毒。他指由於社區自今年1月後的流感個案較少，間接導致社區抗體水平有所下降，加上南半球正值冬季，流感病毒或會被帶到北半球，預料本港有機會出現夏季流感高峰期。



港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅今日（8日）指出，本地甲型及乙型流感個案均錄得上升趨勢。（Canva）

本港近日新增一宗乙型流感個案，涉及一名17歲男長期病患者。孔繁毅接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，該個案屬個別個案，因其為長期病患，免疫力上有缺口，加上沒有接種疫苗，導致可能會有重症情況。不過他表示本地甲型及乙型流感個案均錄得上升趨勢。

孔繁毅續說，現時仍以甲型流感X3病毒為主，而去年8月至9月期間，流感病毒出現了X3變異株。他解釋，該變異株基本上有10個基因出現了變異，導致現時大部分市民對X3的免疫力偏低。不過他補充，目前流感上升趨勢不算太嚴重，仍需要密切觀察其後續發展。

港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅。（資料圖片）

孔繁毅表示，在COVID-19前，本港的冬季流感高峰期一般較為嚴重，通常在1月至4月期間橫行，而夏季高峰期則多見於7月至9月。然而在COVID-19疫情後，本港的流感高峰期時間「打亂晒」，變得不穩定。他舉例指，去年夏季與冬季的高峰期便出現重疊，夏季流感在8月已出現、10月稍為回落，但到了11月又再上升。至於今年的爆發模式會否回復正常，他認為仍要再拭目以待。

孔繁毅強調，未來流感疫情會否大爆發，主要取決於兩大因素，一是流感病毒會否進一步發生變異，二則是整體的流感疫苗接種情況。

他又指，近兩年本港的整體流感疫苗接種率已有持續上升的趨勢，相信是家長的防範意識有所提高，加上現時有提供「噴鼻式」疫苗供選擇。他續說，目前本港的疫苗接種率大約維持在6成左右，期望未來能將接種率進一步推高至8成。