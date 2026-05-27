立威廉女兒被傳染甲型流感　高燒40度病情嚴重　發文怒罵自私家長

在台灣發展的新加坡混血男星立威廉，憑藉温暖帥氣形象圈粉無數。他婚後育有寶貝女兒Harper，平時鮮少公開動怒，沒想到25日卻罕見在社媒Instagram發文開炮。



透露女兒疑似在學校被傳染甲型流感，高燒多日讓他相當心疼，更忍不住怒批部分家長讓病童上學的自私行為。

立威廉氣憤發文，稱女兒被傳染甲型流感高燒多日還要上學。（leonjaywilliams@IG）

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立威廉在IG曬出一張令人心疼的照片，只見Harper虛弱地躺在沙發上休息，而他手中拿着耳温槍，屏幕數字顯示40.2度。他在貼文中寫下：「哈珀最近在學校得了A。但不是那種好成績。她得了甲型流感。」並透露女兒很可能是在學校被同學傳染，至今已經高燒整整一周，病情相當嚴重。

立威廉也寫道，Harper因為生病，不但錯過考試，更無法參加期待已久的學校課外活動，讓他看了相當不捨，並直接指出部分家長的觀念，忍不住動怒表示：

我不明白為什麼有些家長會讓生病的孩子去上學。

炮轟家長沒讓患病孩子戴口罩

他認為，小學生缺課幾天，甚至錯過小考試，根本不是世界末日，但若硬撐着帶病上學，只會讓更多學生與老師被傳染。他直言：「我知道，並非所有家長都會同意我的觀點。難道沒意識到帶病上學只會傳染給其他學生和老師嗎？如果真的沒辦法至少戴個口罩吧！」

立威廉最後感嘆，學校除了學習課業，更是教育孩子如何善待與體貼他人的地方，呼籲：「我們能不能努力改掉這種自私的心態呢？」

字裏行間除了對女兒病況的不捨，也能感受到身為父親的焦急與無奈。貼文曝光後引發不少家長的共鳴，網民紛紛留言表示：

「別說學校了，還有親戚帶生病的小孩來家裏找我1歲半的孩子玩呢，真的氣炸了」

「祝Harper早日康復」



立威廉26日中午回覆《聯合早報》手機短信詢問時，談到女兒的最新病況時也報平安說：「Harper是上星期四（5月21日）開始發燒，25日已經退燒了，精神也好了很多！謝謝您的關心。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】