17歲長期病少年染乙型流感併發嚴重肺炎、休克　留醫聯合情況危殆

衞生署衞生防護中心今（5日）公布，一名患有長期病患的17歲少年早前兩度發燒，昨日（4日）血含氧度下降被送院，其呼吸道樣本經化驗後證實對乙型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發嚴重肺炎及休克。病人目前在聯合醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。



一名患有長期病患的17歲男童感染乙型流感，併發嚴重肺炎及休克，目前在聯合醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。（資料圖片）

病人上周三因發燒、嘔吐及癲癇發作被送往將軍澳醫院 一直留院

衞生防護中心指，一名患有長期病患的17歲少年上周三（5月27日）因發燒、嘔吐及癲癇發作被送往將軍澳醫院，接受治療後情況漸漸好轉。他一直留院，本周三（6月3日）再發燒，開始咳嗽和痰中帶有血絲，至昨日（4日）因血含氧度下降，被轉送到基督教聯合醫院兒童深切治療部。

他昨日採集的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發嚴重肺炎及休克。他目前仍然留醫，情況危殆。

病人沒有接種流感疫苗 伏期內沒有外遊或上學

初步調查結果顯示，少年沒有接種2025/26年度季節性流感疫苗，他在潛伏期內沒有外遊或上學，其密切接觸者亦沒有出現病徵。他寄宿的學校近日沒有出現流感爆發的情況。中心會繼續調查個案。

中心指，本港流感活躍程度近幾周有所上升，但目前仍低於基線水平。（資料圖片）

中心指，本港流感活躍程度近幾周有所上升，但目前仍低於基線水平。由於去年夏季流感季節較過往遲開始，並持續較長時間，從9月初延續至今年1月，令今年沒有出現傳統冬季流感季節。相隔半年時間，社區累積了一些近月沒有感染流感的市民，因此不排除流感活躍程度有機會進一步上升。

中心提醒市民如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療，又指兒童若患病，家長必須注意其身體狀況，一旦發現情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。