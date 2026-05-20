流感｜12歲男童感染乙型流感　併發腦病變情況危殆　目前仍留醫

衞生署衞生防護中心今日（ 20日）公布，兩名分別12歲及10歲男童感染季節性流感後出現嚴重併發症的個案。其中12歲男童證實對乙型流感呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發腦病變，他目前仍然留醫，情況危殆；10歲男童因感染甲型流感併發肺炎，現已康復出院。兩名男童於去年底已接種季節性流感疫苗，兩人最近均沒有外遊。



衞生防護中心表示，鑑於距離上一流感季節已經接近半年，社區累積了一些近月沒有感染流感的市民，因此不排除流感活躍程度有機會再度上升。



12歲男童本月18日被轉送到基督教聯合醫院兒童深切治療部。(資料圖片)

衞生防護中心表示，12歲男童於本月12日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水及全身乏力，14日進一步出現嘔吐及神志不清。期間，他曾向私家醫生求診，16日被帶到將軍澳醫院急症室求醫，需留院接受治療。他的情況其後惡化，18日被轉送到基督教聯合醫院兒童深切治療部。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發腦病變。病人目前仍然留醫，情況危殆。

10歲男童本月12日出現氣促，被帶到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫。(資料圖片)

中心表示，10歲男童於本月10日出現發燒、咳嗽及流鼻水，11日向私家醫生求診。他在12日進一步出現氣促，被帶到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，因血含氧量下降，獲安排在該院的兒童深切治療部留醫，臨床診斷為肺炎。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，但對其他病毒及細菌的化驗結果呈陰性。綜合臨床資料，中心判斷男童因感染甲型流感併發肺炎，他現已康復出院。

衞生防護中心指兩名男童於去年底已接種季節性流感疫苗，兩人最近均沒有外遊。（資料圖片）

衞生防護中心：不排除流感活躍程度有機會再度上升

衞生防護中心指本港流感活躍程度目前雖然仍處於較低水平，但最新一周的流感病毒陽性百分比有輕微上升。根據以往經驗，香港每年有機會出現兩個流感季節。去年夏季流感季節較過往遲開始，並持續較長時間，從去年9月初延續至今年1月初，以致傳統於每年第一季出現的冬季流感季節今年沒有出現。

中心表示，鑑於距離上一流感季節已經接近半年，社區累積了一些近月沒有感染流感的市民，因此不排除流感活躍程度有機會再度上升。中心再次呼籲所有年滿六個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗，現時仍可接種。