颱風「點心」襲港？增9熱帶氣旋名字　香港提名獲採納：著名美食

香港天文台今日（8日）表示，西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單今年新增9個名字，以取代9個因曾造成重大人命傷亡和經濟損失而被除去的熱帶氣旋的名字。其中，香港提出的「點心」獲聯合國颱風委員會採用，成為9個新名字之一，意義為「香港著名美食」。



香港提出的「點心」獲聯合國颱風委員會採用，成為2026年熱帶氣旋9個新名字之一。（資料圖片/黃寶瑩攝）

香港提出的「點心」獲聯合國颱風委員會採用，成為2026年熱帶氣旋9個新名字之一。（資料圖片/黃寶瑩攝）

新增9名字 香港「點心」獲採納

天文台表示，西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單今年新增9個名字，即「高基」、「簡古維」、「點心」、「希比」、「船尾」、「蒂魯」、 「娜尼」、「布拉帕」及「花斑」。其中「點心」由香港提出，意義為「香港著名美食」。其餘8個名字分別由日本、韓國、泰國、越南等提出。

這些新名字獲聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織轄下的颱風委員會，在第58屆會議中通過採用，分別取代舊有名字「康妮」、「桃芝」、「萬宜」、「天兔」、「摩羯」、「艾雲尼」、 「飛燕」、「山陀兒」及「潭美」。9個舊熱帶氣旋都曾造成重大人命傷亡和經濟損失，根據慣例，颱風委員會會考慮將曾造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名。

熱帶氣旋「康妮」、「桃芝」、「萬宜」、「天兔」、「摩羯」、「艾雲尼」、「飛燕」、「山陀兒」及「潭美」於2024年的路徑。（政府新聞網）

香港提出名字還有「青馬」、「彩雲」等

2026年的熱帶氣旋名單上，除「點心」外，還有4個由香港提出的名字，分別是「鴛鴦」、「鳳凰」、「彩雲」及「青馬」。其他同由天文台提供的名字「珊珊」、「玲玲」、「獅子山」及「榕樹」則不在今年名單上。