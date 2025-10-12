今年12次熱帶氣旋警告　梁榮武：未來強颱風佔比增多　破壞力更大

天文台今年發出12個熱帶氣旋警告信號，打破1946年以來年內「掛波」次數的最高紀錄。天文台前助理台長梁榮武今日（12日）在電台節目表示，科學界共識認為強颱風比例將增加，強風持續時間更長、帶來更多雨水，預計未來風球帶來的破壞力更大。他指，單靠貼膠紙不能抵擋海浪衝擊，建議海邊附近餐廳加設木板，政府亦應加建防波堤。



天文台前助理台長梁榮武。（資料圖片）

強颱風比例增加 水浸問題日益嚴重

天文台今年發出12個熱帶氣旋警告信號，打破歷年紀錄。梁榮武接受商台訪問指，風球數量並非指標，今年發出的熱帶氣旋警告以一號風球為主，只有少數帶來威脅，無人在颱風期間喪生。他說，科學界共識認為未來颱風數目會減少，但強颱風比例將增加。

他又指，颱風引起的風暴潮亦較以往更明顯，水浸情況必然加劇。此外，在全球暖化、格陵蘭及南極冰川融化的情況下，海平面會持續上升，令水浸問題日益嚴重。

▼ 2025年9月樺加沙吹襲本港期間 將軍澳有餐廳被湧浪破壞 ▼



今年9月超強颱風樺加沙吹襲本港期間，將軍澳海濱附近有餐廳被湧浪破壞。（Threads短片截圖，來源：tripperhead）

今年9月超強颱風樺加沙吹襲本港期間，將軍澳海濱附近多間餐廳被洪水破壞。（資料圖片／廖雁雄攝）

建議海邊餐廳加木板 政府應建防波堤

超強颱風樺加沙襲港期間，有沿岸餐廳被湧浪破壞。梁榮武指，單靠貼膠紙不能抵擋海浪衝擊，建議海邊附近餐廳加設木板，政府亦應加建防波堤。

對於市民在岸邊觀浪期間被浪捲走，他說不會完全反對市民感受大自然威力，以免與大自然有疏離，但強調必須以安全為前提，並遠離岸邊。

他指，目前天文台發出8號信號的預警時間較以往長，令市民有誤解，認為發出信號時風力未夠強。他解釋，發出8號信號不代表風力立即達到烈風程度，而是讓市民有充足時間準備。

今年9月超強颱風樺加沙吹襲本港期間，有市民到岸邊觀浪。(資料圖片／夏家朗攝)