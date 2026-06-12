飛行服務隊女性人數增 首名女總機師：有志者把握機會及相信自己
撰文：林子慰
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在浩瀚的天際中，拯救生命從來不分性別。飛行服務隊首位女總機師黃詠妍20年前加入部隊，當時部隊僅有兩位女性。當初支持她膽粗粗入行的是無綫電視劇集《衝上雲霄》，當時看完第一集後決心投身航空專業，並以相關專業幫助他人。
20年後的今天，飛行服務隊女性機師及空勤人員由兩位增至14位，黃詠妍表示，部隊沒有男女之分，若女性想加入飛行服務隊，要努力爭取機會並相信自己能做到，「首先不要覺得自己不行，遇到困難時切勿放棄。」
飛行服務隊第一位女總機師黃詠妍表示，當初加入飛行服務隊時，只有一位女前輩。她笑說，因《衝上雲霄》才膽粗粗入行當時男性主導的飛行服務隊，看完第一集後深受感動，希望投身航空專業，翺翔天空。
20年來她出過不少任務，但印象最深刻的仍是初入職時，在大浪灣尋找失蹤人士。「啱啱成為搜救副機師，都唔知個畫面係點」，與消防員和水警在海邊找了數個小時，最後在岸邊找到失蹤者，但已無力回天，「機組人員話好可惜，不過起碼搵得返，可以帶佢翻屋企。」
黃詠妍表示，當時很震撼，「原來呢份工原來同生死咁近，救人喺嗰一線之差，生同死可以做啲嘢。」
政府飛行服務隊現時有92位機師加上空勤主任，其中有14位女性，比20年前多12位。黃詠妍表示部隊沒有性別限制，希望未來有更多女性加入部隊。她寄語有志者「不要覺得自己不行，遇到困難時切勿放棄」，要相信自己能做到！
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