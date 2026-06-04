今日新聞8分鐘｜01獨家專訪Danny外婆｜飛行服務隊勇救行山迷路婦

佐敦道住宅單位冒煙 1男子昏迷送院 高層住客揮毛巾待消防救援

油麻地佐敦道發生火警。今日（周四/6月4日）凌晨4時34分，警方接獲多個報案指，懷疑佐敦道10至12號耀棠閣，有高層單位冒煙，部份人需要協助疏散。消防接報到場，出動一條喉和一隊煙帽隊灌救，同時升起鋼梯協助，去到同日凌晨5時50，消防大致撲熄，正調查原因。

據了解，涉事為8樓一個「一梯四伙」單位。一名年約60歲男住客沿梯間走避，被消防發現攙扶到地面，惟男子旋即陷入昏迷。在場救護員立即為其急救，並送往伊利沙伯醫院搶救。

粉嶺公路3車相撞 多人受傷 往九龍方向行車線一度封閉

今日（4日）上午接近8時，粉嶺公路近松柏塱發生3車串燒相撞事故，包括巴士、貨車及小巴，小巴司機一度被困，獲救時神智清醒，另外小巴亦有10男8女輕傷；貨車男司機及女乘客輕傷；巴士上有兩名男乘客受傷，據報共有23人受傷，最後其中17名傷者被送往北區醫院治理，另有一人被送往那打素醫院。

有片｜西九龍公路奧海城外私家車陷火海 現場交通一度擠塞

今日（4日）上午10時23分，一輛私家車在西九龍公路往尖沙咀方向近奧海城對開，懷疑因機件故障着火，多名駕駛者報警。消防員接報到場，開一喉灌救，約14分鐘後救熄，無人受傷。

鍾景輝逝世｜胞弟及親友到殮房認領遺體 神色凝重 稱稍後辦後事

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝昨早（3日）在睡夢中安詳離世，鍾景輝半個世紀以來對香港演藝界、戲劇教育及文化事業有輝煌貢獻，亦是香港演藝學院戲劇學院創院院長。今日（4日）鍾景輝的胞弟及親友一同到葵涌公眾殮房認領遺體，親友表示，鍾景輝昨日在家中不省人事，其後送往廣華醫院搶救無效身亡。現階段會先處理認領遺體事宜，隨後再安排身後事；眾人神色凝重，辦妥手續後黯然離去。

Save Lily事件｜消息：DNA檢測證涉案男女為男嬰Danny的親生父母

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】一對父母聲宣稱在家分娩男嬰Danny的案件，消息指，兩人提供的DNA樣本，經測試後證實與Danny具血緣關係。

Save Lily｜獨家專訪Danny外婆 談女兒獨立個性 渴望再見孫仔

Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母｜男嬰Danny母親在家分娩後一度拒向入境處提交DNA樣本作對比以證與Danny關係，與Danny父親兩人周二（2日）因涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕 。

兩人今日（4日）凌晨獲准保釋，《香港01》今早獨家接觸到Danny外婆何女士。何女士在訪問中透露，女兒中學起入讀寄宿學校，為人獨立，大學畢業後便前往瑞典生活。早些年，何女士曾應女兒要求，每月花費逾千元寄中藥材到瑞典，為事件另一主角Lily醫治牛皮癬 ，又證實後來女兒「喺英國大肚帶返嚟香港（涉及Danny）」。

對於女兒選擇在家分娩，以及與伴侶曾生雙雙被捕，何女士直言：「既來之則安之……我又唔知佢犯咗天條大罪，還是小意思？」當談及幼孫Danny去向時，何女士顯得著緊：「唔使問我都要見㗎啦，有得見就見，係咪啊？」

影片直擊｜香港仔3婦行山迷路疑中暑受傷 飛行服務隊直升機救起

香港仔今日（3日）發生行山意外。3名女長者從華富邨出發，打算徒步遠足至數碼港，惟出發約一個半小時後，在瀑布灣公園附近迷路，遂於下午約2時40分報警求助。消防出動搜索，其後在貝沙灣對開一石灘，尋獲3名事主，其中71歲姓陳女子及64歲姓溫女子出現中暑徵狀，72歲姓余女子則腳部受傷。政府飛行服務隊出動直升機救起3人，送至灣仔會展停機坪，再由救護車送至律敦治醫院治理。

《香港01》接獲讀者提供片段，見到直升機在附近海域上空盤旋，有消防員在草叢戒備，其後有飛行服務隊隊員沿繩索慢慢降下，再逐一固定傷者，吊上直升機。據了解，3名事主獲救位置為一個石灘，並非行山徑，懷疑3人誤闖附近密林而迷路。

有片｜貴州學校｢世界無煙日｣收繳香煙公開焚燒 網民批：操作迷幻

近日，貴州新東方烹飪技師學院多名學生在社交平台發帖稱，該校為配合5月31日的「世界無煙日」，舉行了校園禁煙活動，將學生的香煙收繳後在操場集中焚燒，此舉引發爭議。

高市早苗宴請菲律賓總統 High爆哼唱《Hey Jude》 網民反應兩極

日本首相高市早苗會見訪問東京的菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.），5月28日設宴款待，晚宴片段在網上流出，在樂團演奏披頭四（The Beatles）的《Hey Jude》等經典歌曲時，高市早苗面對著小馬可斯，神情興奮地一邊揮手一邊哼唱。網民對此反應兩極，既有人稱讚她大搞音樂外交，也有網民認為她有失禮節。