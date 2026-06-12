飛行服務隊首辦國際會議250專家參加　與多地簽備忘錄促專業培訓

作為政府最精簡及最神秘的紀律部隊，政府飛行服務隊近年平均每年執行500至600宗搜救個案，現時正積極引進⁠人工智能（AI）與創新科技以提升救援效率。該部隊將於6月16日至18日舉辦「國際應急與航空醫療交流會議」，預計將吸引約250名來自不同國家的專家及政策制定者，促進本港航空救援專業。



政府飛行服務隊將於6月16日至18日舉辦「國際應急與航空醫療交流會議」，預計將吸引約250名來自不同國家的專家及政策制定者，促進本港航空救援專業。（林子慰攝）

飛行服務隊總監廖嘉俊表示，是次會議邀請20位來自本地、內地及海外的專家擔任講者，聚焦三大範疇：緊急及災難應變策略、航空醫療在不同場景中的角色，以及如何透過科技應用全面提升服務效率與準確性。

政府飛行服務隊將於6月16日至18日舉辦「國際應急與航空醫療交流會議」，預計將吸引約250名來自不同國家的專家及政策制定者，促進本港航空救援專業。（政府飛行服務隊圖片）

廖嘉俊預計，活動吸引約250名不同地區的專家及政策制定者，透過匯聚多方專業力量，以促進地區應急聯動及資源共享等。至於對本港飛行服務隊有何影響？廖嘉俊表示，將透過是次會議引進國際前沿技術，加強人員培訓，鞏固香港航空應急醫療樞紐的領先地位。

飛行服務隊總監廖嘉俊(中)指出，在會議期間，飛行服務隊將與「香港急症科醫學院」、「國家交通運輸部救助打撈局」，以及英國與澳洲的航空醫療訓練機構簽署合作備忘錄。（政府飛行服務隊圖片）

廖嘉俊指出，在會議期間，飛行服務隊將與香港急症科醫學院、國家交通運輸部救助打撈局、以及英國與澳洲的航空醫療訓練機構簽署合作備忘錄，合作範疇包括專業培訓、技術交流、行動經驗分享，以及優化與制定標準操作程序。

對於近年興起的「低空經濟」，廖嘉俊表示無人機及人工智能等新興技術為應急和航空醫療服務帶來新機遇，期望透過是次國際會議，與各地專家探討新技術的應用，推動更高效率的區域性跨境航空醫療救援合作 。不過他又指，現時部隊暫未考慮專用無人機進行救援，未來將繼續使用傳統機組。

飛行服務隊會於是次會議中進行實景演示，模擬真實搜救任務，展示不同部門於現場指揮及跨機構的協作能力。（楊凱力攝）

另外，飛行服務隊會於是次會議中進行實景演示，模擬真實搜救任務，展示不同部門於現場指揮及跨機構的協作能力。飛行服務隊臨床主任潘偉剛指出，現時部隊與醫管局合作，除了招聘有志向加入部隊的資深急症醫護義工外，亦會將急救及護理經驗傳授給空勤主任，讓部隊可以更好地支援市民。