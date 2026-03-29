飛行服務隊為航空啟導國際學院辦成立典禮　另辦開放日推廣國安

政府飛行服務隊今日（29日）為「政府飛行服務隊航空啟導國際學院」（GAIIA）舉行成立典禮，標誌着香港首個聯同八所大學教育資助委員會資助大學，為青年提供航空專業培訓的項目，啓發他們以航空專業服務香港。逾500名來自本地、內地和國際的大學師生出席典禮。



另外，為全力推廣「全民國家安全教育日」，飛行服務隊今日亦在啟德分部舉辦開放日，提升市民的國家安全意識，同時加深他們對飛行服務隊的認識，並了解其維護國家安全的工作和成果。



飛行服務隊今日為「政府飛行服務隊航空啟導國際學院」舉行成立典禮。（政府新聞處圖片）

超過500名來自本地、內地及海外的大學師生出席學院成立典禮。（政府新聞處圖片）

飛行服務隊今日在啟德分部舉辦開放日，財政司副司長黃偉綸（左二）、政府飛行服務隊總監廖嘉俊（右一）與參觀展覽的市民合照。（政府新聞處圖片）

飛行服務隊今日在啟德分部舉辦開放日，保安局局長鄧炳強與參觀展覽的市民合照。（政府新聞處圖片）

GAIIA將透過飛行服務隊的專業資源和實務經驗，連繫青年與航空業。飛行服務隊總監廖嘉俊致歡迎辭時指，GAIIA將連接學術知識與實務專業的差距，向學生介紹飛行服務隊的各項任務，包括搜索救援、緊急醫療服務、山火撲救、執法支援等。

飛行服務隊自2022年以來已接待超過12,000名青年訪客。GAIIA將在此基礎上進一步發展，為青年提供專業培訓課程，讓本地及海外參加者認識飛行服務隊在緊急空中服務的專業實力和重要角色，深化他們對香港航空緊急服務的認識。

保安局局長鄧炳強主禮時則表示，隨着香港與大灣區深化融合，香港作為航空門戶的策略重要性與日俱增。學院在此關鍵時刻成立，為香港培育專業人才，維持競爭優勢，進一步提升香港的公共航空服務，同時為國家航空事業的發展作出貢獻。

飛行服務隊今日為「政府飛行服務隊航空啟導國際學院」舉行成立典禮，保安局局長鄧炳強在典禮上致辭。（政府新聞處圖片）

飛行服務隊辦開放日 同時提升市民國安意識

另外，為全力推廣「全民國家安全教育日」，飛行服務隊今日亦在啟德分部舉辦開放日，提升市民的國家安全意識，同時加深他們對飛行服務隊的認識，並了解其維護國家安全的工作和成果。

飛行服務隊今日在啟德分部舉辦開放日，財政司副司長黃偉綸（右九）與飛行服務隊總監廖嘉俊（左九）、香港航空青年團執行委員會主席劉榮柱（左八）、航青團司令陳孟麟（右八）及飛行服務隊和航青團代表合照。（政府新聞處圖片）

開放日設有不同活動，包括互動展板、國家安全主題遊戲攤位、虛擬實境和擴增實境體驗活動以及「政府飛行服務隊航空啟導國際學院」探索專區。香港航空青年團隊員在開放日表演中式步操和風笛吹奏。搜救飛行表演是開放日的壓軸環節，直升機即場模擬海上救援操作，展示部門在緊急救援任務中所扮演的角色。

開放日吸引超過1,600人參加，財政司副司長黃偉綸、保安局局長鄧炳強和保安局副局長卓孝業亦到場參觀，並肯定飛行服務隊在維護國家安全的努力和貢獻。

飛行服務隊今日在啟德分部舉辦開放日，財政司副司長黃偉綸（左）體驗定翼機模擬飛行。（政府新聞處圖片）

飛行服務隊今日在啟德分部舉辦開放日，保安局局長鄧炳強（右）及政府飛行服務隊總監廖嘉俊（左）合照。（政府新聞處圖片）

鄧炳強聽取政府飛行服務隊總監廖嘉俊匯報開放日安排。（政府新聞處圖片）

鄧炳強聽取飛行服務隊人員講解飛行器引擎。（政府新聞處圖片）