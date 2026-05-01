咖喱黃雅慧醫生遭醫美中心解僱兼報警　涉病人私隱：公道自在人心

曾參加ViuTV真人騷《全民造星IV》、被網民封為「最美醫生」的「咖喱」黃雅慧，早前由公立醫院轉戰醫美行業。惟昨日（30日）其任職的醫美中心突然發聲明，宣布即時終止與她的合作關係，指控她涉嫌未經授權將文件帶離診所，事件已報警及通報醫務委員會處理。對於前東家的嚴重指控，咖喱今日（1日）傍晚終於打破沉默作出回應。

咖喱黃雅慧係今次唯一幕前女成員。（片段畫面）

咖喱黃雅慧比堅尼亮相！（片段畫面）

咖喱黃雅慧有「最美醫生」稱號。（ig@curry_wnw）

醫美中心發聲明斥黃雅慧醫生未經授權取走文件

涉事的「Perfect Ten Medical Centre」昨日發出公告，表示由2026年4月30日起終止與黃雅慧醫生之所有合作關係。聲明詳細交代事件經過，指診所於4月27日曾就存放於櫃內的相關文件去向，向黃醫生作出查詢。當時她否認曾取用或移動文件，並明確以「無拎過」、「你哋啲嘢無搞過」及「有嘅我會拎出嚟」作回應。

不過，診所在進一步檢視及跟進後，發現文件的處理情況與當日掌握的資訊不符，指控事件「涉及未經授權接觸及帶離診所範圍之情況」。鑑於涉及病人資料及私隱，診所強調高度重視病人資料安全及專業操守，目前已報警處理，並通報香港醫務委員會及個人資料私隱專員公署作進一步跟進，同時保留一切法律權利。

咖喱黃雅慧轉做醫美醫生。（ig@curry_wnw）

咖喱黃雅慧醫生突然被解僱。（ig@curry_wnw）

咖喱黃雅慧醫生突然被解僱。（ig@curry_wnw）

咖喱黃雅慧醫生突然被解僱。（ig@curry_wnw）

咖喱Threads首發聲：公道自在人心

針對醫美中心的指控，咖喱今日傍晚於社交平台Threads首度開腔回應。她未有具體解釋文件風波的細節，僅以短短十數字表達立場：「公道自在人心，是非只在時勢，一切已交給律師處理。」

咖喱黃雅慧稱公道自在人心。（ig@perfecttenmedicalcentrehk）

醫美中心聲明全文如下：

「由2026年4月30日起，本公司終止與黃雅慧醫生（Dr. Wong Nga Wai）之所有合作關係。

於2026年4月27日，本公司曾就存放於診所櫃內之相關文件去向向黃醫生作出查詢。當時黃醫生表示未曾取用或移動有關文件，並回應包括「無拎過」、「你地啲嘢無搞過」、「有既我會拎出嚟」等說法。

其後本公司在進一步檢視及跟進過程中，發現有關文件之處理情況與當日所掌握之資訊存在不一致之處，並涉及未經授權接觸及帶離診所範圍之情況。

鑑於事件涉及病人資料及私隱，本公司已就相關情況報警處理，並已通報香港醫務委員會及個人資料私隱專員公署，以作進一步跟進。

本公司高度重視病人資料安全及專業操守，並會全力配合相關調查，同時保留一切法律權利。

特此公告。

Perfect Ten Medical Centre

2026年4月30日 」

醫美公司發聲明。（ig@perfecttenmedicalcentrehk）

醫美公司發聲明稱已報警。（ig@perfecttenmedicalcentrehk）

曾着比堅尼拍節目獲封女中豪傑

咖喱當年參選《造星IV》為人熟知，其後參與由劉諾衡（Mike導）主理的ViuTV節目《無制限探險隊》人氣急升。作為節目中唯一幕前女成員兼隊醫，她不但要上山下海，膽量更勝過男隊員，被譽為「女中豪傑」，期間更罕有身穿比堅尼出鏡，令人印象難忘。

早前，她才在社交平台晒出抱花的畢業照，坦言這幾年生活非常精彩：「由公立醫院內外全科醫生到玩造星到進入了醫美行業好幾年，一直都很快樂。」未料如今卻捲入羅生門風波，事件去向備受網民關注。

咖喱黃雅慧兼任隊醫。（IG圖片）