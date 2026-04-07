「靚仔醫生」蘇浚祈泄病人私隱　醫管局確定違反守則　轉交醫委會

ViuTV選秀節目《全民造星III》參賽者、被稱「靚仔醫生」的蘇浚祈近日捲入社交平台泄露病人私隱風波，蘇曾稱推斷遭前同事報復抹黑。九龍西醫院聯網今（7日）回應表示，已完成調查，確認該員工違反守則，早前與當事人終止合約，並將有關個案轉交醫委會跟進。



有網民近日在網上社交平台Threads發文指，有醫生將在急救房搶救病人的畫面發布在社交平台。（Threads@joelo2022圖片）

涉事醫生IG帳戶名稱為「sojendr」，中文名為蘇浚祈，為早前ViuTV選秀節目《全民造星III》參賽者、被稱為「靚仔醫生」。（Threads@redhorseredsheep圖片）

IG帳戶「sojendr」發布在急症室搶救病人照片引起熱議

《醫院管理局附例》禁止在公營醫院內拍攝照片或影片，以保護病人隱私。根據網民上月上傳的截圖顯示，一名急症室醫生IG帳戶「sojendr」於限時動態發布一張在急症室急救房內搶救病人的照片，顯示有疑似醫護人員在場圍着正接受搶救的病人。有關截圖在網上被傳開引來熱議，指控該公院醫生在網上發布急症室救人時的片違反醫院規定及醫生專業操守。

蘇浚祈稱遭已離職同事刻意報復抹黑 曾向醫委會上報

該帳戶擁有者是ViuTV選秀節目《全民造星III》參賽者、被稱「靚仔醫生」的蘇浚祈。蘇浚祈曾透過IG限時動態發聲明澄清事件，推斷遭到已離職的同事刻意報復抹黑，稱在數個月前已發現對方有嚴重操守問題，曾私下提醒但不果，更遭粗口回敬，於是向醫委會上報對方有違專業守則，估計有人因而抹黑報復，因此已報警求助。

涉事醫生亦在IG上傳到訪非洲時在當地醫院治理病人的相片。（Threads@winkpigwestoid圖片）

九龍西醫院聯網完成事件調查 批違醫生專業形象 終止聘用

醫管局九龍西醫院聯網今日（7日）回應則稱，已完成事件調查，確認該員工違反員工守則，有違誠信，行為嚴重影響醫生專業形象。聯網已經與當事人終止合約，並將有關個案轉交醫務委員會跟進。

翻查《全民造星III》資料顯示，2020年蘇浚祈Jensen年約31歲，入行年資6年，IG用戶名稱正是「sojendr」。（ViuTV＠FB圖片）